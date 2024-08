Đại tá Nguyễn Hữu Hợp giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Sáng 20.8, tại Công an tỉnh Quảng Nam, Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tham dự có trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam MẠNH CƯỜNG

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam từ ngày 21.8.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp được điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thay thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng đã được bầu giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết trải qua nhiều chức vụ đại tá Nguyễn Hữu Hợp luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Nguyễn Văn Long yêu cầu trên cương vị công tác mới, đại tá Nguyễn Hữu Hợp sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, duy trì trật tự, kỷ cương tại các đơn vị, quy tụ trên dưới đồng lòng, tập trung chỉ đạo, rà soát kế hoạch trong năm 2024 để hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Bộ Công an đã giao.

Đồng thời, trung tướng Long cũng lưu ý trên cương vị công tác mới, đại tá Nguyễn Hữu Hợp, sớm cùng tập thể lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường đấu tranh, trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân…