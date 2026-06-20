Công an Cần Thơ bắt bị can dàn cảnh trộm cắp tại Tân Huê Viên

Ngày 20.6, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Trần Gia Bảo (22 tuổi, ở phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ) do có hành vi trộm cắp tài sản tại Công ty TNHH chế biến thực phẩm bánh pía - lạp xưởng Tân Huê Viên (Công ty Tân Huê Viên, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ).

Bị can Trần Gia Bảo tham gia dàn cảnh trộm cắp tại Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty Tân Huê Viên ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Theo cơ quan công an, ngày 28.1, Bảo cùng đồng bọn thực hiện hành vi dàn cảnh trộm cắp tài sản là điện thoại di động của một khách du lịch tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp, thuộc Công ty Tân Huê Viên. Sau đó, cả nhóm mang điện thoại di động đi bán lấy 5,5 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

Hiện vụ trộm cắp tài sản nêu trên tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và truy bắt các nghi phạm còn lại.

Trước đó, tại Liên Hoa Bảo Tháp đã có băng nhóm dàn cảnh giật dây chuyền của khách du lịch, đã bị Công an thành phố Cần Thơ bắt giữ, khởi tố nhiều bị can.

Từ những vụ việc trên, Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân khi đi lại tại các nơi tập trung đông người cần nâng cao cảnh giác. Khi phát hiện có hiện tượng chen lấn bất thường, cần chú ý bảo vệ tài sản cá nhân.

Trong trường hợp bị trộm cắp, cướp giật tài sản, người dân cần bình tĩnh, ghi nhớ đặc điểm nghi phạm và phương tiện liên quan. Mọi người cần nhanh chóng đến chốt bảo vệ tại khu vực hoặc cơ quan công an gần nhất để trình báo, giúp lực lượng chức năng kịp thời truy xét, thu hồi tài sản.