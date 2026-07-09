Người đàn ông tử vong khi đuổi theo 2 tên cướp giật dây chuyền

Ngày 9.7, Viện KSND khu vực 5 thành phố Cần Thơ phê chuẩn quyết định của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ về việc bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Thạch Nhật Khải (23 tuổi, ở xã Kế Sách) để điều tra hành vi cướp giật dây chuyền.

Liên quan vụ việc, Khưu Minh Tiến (31 tuổi, ở xã Thới An Hội, thành phố Cần Thơ) bị tạm giữ hình sự.

Thạch Nhật Khải bị bắt giữ để điều tra về hành vi cướp giật dây chuyền ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, sáng 7.7, ông T.X (63 tuổi) chở vợ là bà L.T.L (62 tuổi, cùng ở xã Tài Văn, thành phố Cần Thơ) bằng xe máy từ nhà đến phường Mỹ Xuyên. Khi đến tỉnh lộ 934, hai ông bà bị Khải và Tiến đi xe máy cùng chiều áp sát. Sau đó, Tiến ra tay giật sợi dây chuyền 24K (trọng lượng khoảng 3 chỉ) của bà L. đeo trên cổ, rồi bỏ chạy.

Ông X. cùng vợ đuổi theo và tri hô. Khi đến khu vực ấp Hà Bô, xã Tài Văn, xe máy của ông X. va chạm với xe của Tiến và Khải khiến hai ông bà ngã xuống đường.

Khưu Minh Tiến (đồng phạm với Khải) ẢNH: CTV

Lúc này, Khải điều khiển xe băng qua phía đường bên trái làm một người dân bị thương, rồi chạy xe về hướng xã Liêu Tú.

Thấy Khải chạy khỏi hiện trường, Tiến vứt sợi dây chuyền vào lề đường rồi bỏ chạy, nhưng bị người dân vây bắt giao công an. Đến tối cùng ngày, Khải bị bắt giữ khi trên đường lẩn trốn.

Riêng ông X. sau cú va chạm bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, không thể điều trị, nên bệnh viện cho về nhà và ông đã tử vong vào sáng 9.7.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tiến khai nhận sáng 7.7 thuê xe ôm đến Bến xe Lê Duẩn (phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ) để mua ma túy sử dụng thì gặp Khải. Tại đây, Khải rủ Tiến đi kiếm tiền mua ma túy sử dụng và đã áp sát vào xe của ông X. để thực hiện hành vi cướp giật tài sản.