Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Người đàn ông tử vong khi đuổi theo 2 tên cướp giật dây chuyền

Thanh Duy - Trần Thanh Phong

Để có tiền mua ma túy sử dụng, Thạch Nhật Khải và Khưu Minh Tiến giật dây chuyền của hai vợ chồng già đang chạy xe máy trên đường khiến người chồng tử vong.

Ngày 9.7, Viện KSND khu vực 5 thành phố Cần Thơ phê chuẩn quyết định của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ về việc bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Thạch Nhật Khải (23 tuổi, ở xã Kế Sách) để điều tra hành vi cướp giật dây chuyền

Liên quan vụ việc, Khưu Minh Tiến (31 tuổi, ở xã Thới An Hội, thành phố Cần Thơ) bị tạm giữ hình sự.

Người đàn ông tử vong khi đuổi theo 2 tên cướp giật dây chuyền - Ảnh 1.

Thạch Nhật Khải bị bắt giữ để điều tra về hành vi cướp giật dây chuyền

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, sáng 7.7, ông T.X (63 tuổi) chở vợ là bà L.T.L (62 tuổi, cùng ở xã Tài Văn, thành phố Cần Thơ) bằng xe máy từ nhà đến phường Mỹ Xuyên. Khi đến tỉnh lộ 934, hai ông bà bị Khải và Tiến đi xe máy cùng chiều áp sát. Sau đó, Tiến ra tay giật sợi dây chuyền 24K (trọng lượng khoảng 3 chỉ) của bà L. đeo trên cổ, rồi bỏ chạy.

Ông X. cùng vợ đuổi theo và tri hô. Khi đến khu vực ấp Hà Bô, xã Tài Văn, xe máy của ông X. va chạm với xe của Tiến và Khải khiến hai ông bà ngã xuống đường.

Người đàn ông tử vong khi đuổi theo 2 tên cướp giật dây chuyền - Ảnh 2.

Khưu Minh Tiến (đồng phạm với Khải)

ẢNH: CTV

Lúc này, Khải điều khiển xe băng qua phía đường bên trái làm một người dân bị thương, rồi chạy xe về hướng xã Liêu Tú. 

Thấy Khải chạy khỏi hiện trường, Tiến vứt sợi dây chuyền vào lề đường rồi bỏ chạy, nhưng bị người dân vây bắt giao công an. Đến tối cùng ngày, Khải bị bắt giữ khi trên đường lẩn trốn.

Riêng ông X. sau cú va chạm bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, không thể điều trị, nên bệnh viện cho về nhà và ông đã tử vong vào sáng 9.7.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tiến khai nhận sáng 7.7 thuê xe ôm đến Bến xe Lê Duẩn (phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ) để mua ma túy sử dụng thì gặp Khải. Tại đây, Khải rủ Tiến đi kiếm tiền mua ma túy sử dụng và đã áp sát vào xe của ông X. để thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Cướp giật dây chuyền, phi tang xe xuống sông, bị bắt khi đang chơi game

Đà Nẵng: Cướp giật dây chuyền, phi tang xe xuống sông, bị bắt khi đang chơi game

Sau khi cướp giật dây chuyền, nghi phạm mang xe trộm được phi tang xuống sông nhằm xóa dấu vết. Công an thành phố Đà Nẵng truy xét, nghi phạm bị bắt nóng khi đang chơi game.

Khám phá thêm chủ đề

giật dây chuyền tử vong cần thơ cướp giật tài sản

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận