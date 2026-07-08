3 người tử vong sau khi xe tải mất lái, lật nghiêng tại Quảng Trị

Tối 8.7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết cơ quan này đang phối hợp các đơn vị liên quan, điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông trên địa bàn khiến 3 người tử vong.

Trước đó, lúc 12 giờ 30 trưa 8.7, ô tô tải biển số 89C-031.xx lưu thông trên tuyến quốc lộ 9 theo hướng xã Khe Sanh - xã Cam Lộ, trên xe có 3 người (chưa xác định được tài xế). Khi đi qua Km56+300 thuộc địa phận xã Đakrông, chiếc xe bị mất lái, tông mạnh vào hệ thống tường hộ lan bên phải rồi lật nghiêng.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: B.H

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phối hợp xử lý, điều tra. Vụ tai nạn khiến phần đầu của xe tải bị các thanh sắt tường hộ lan tác động làm biến dạng.

Kiểm tra cabin xe, lực lượng chức năng phát hiện 2 người tử vong tại chỗ là bà H.T.H (50 tuổi, ở tỉnh Hưng Yên) và L.V.Q (25 tuổi, ở tỉnh Quảng Ninh).

Ông T.V.H (55 tuổi, ở tỉnh Hưng Yên) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng ông H. đã tử vong sau đó.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.