Tạm giữ tài xế nghi gây tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong rồi bỏ trốn

Sáng 7.7, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phối hợp với Cục CSGT (C08, Bộ Công an) và Công an thành phố Đà Nẵng tạm giữ tài xế liên quan vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong tại nút giao quốc lộ 1 dẫn vào cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong ẢNH: T.K

Theo thông tin ban đầu, sau khi xảy ra va chạm giao thông, tài xế điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường theo hướng từ Quảng Ngãi - Đà Nẵng.

Qua công tác truy vết, lực lượng công an xác định phương tiện di chuyển về hướng thành phố Đà Nẵng nên nhanh chóng phối hợp với C08 và Công an thành phố Đà Nẵng triển khai các biện pháp chốt chặn, truy tìm.

Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện và dừng ô tô đầu kéo nghi liên quan đến vụ tai nạn, đồng thời mời tài xế về làm việc. Sau khi hoàn tất thủ tục, cơ quan chức năng đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi để phục vụ công tác điều tra.

"Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ tài xế nghi gây tai nạn khiến một người phụ nữ tử vong để điều tra, làm rõ", lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết thêm.

Trước đó, vào trưa 6.7, tại nút giao quốc lộ 1 dẫn vào cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc xã Khánh Cường (Quảng Ngãi), người dân phát hiện một xe máy bị hư hỏng nặng, cạnh đó là thi thể một phụ nữ chưa rõ danh tính. Phương tiện được cho là liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn không có tại hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Khánh Cường cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và truy tìm phương tiện cùng người điều khiển liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.