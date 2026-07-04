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Thời sự

Tai nạn trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, 2 người tử vong

Đức Nhật
Đức Nhật
Xe tải tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn khiến tài xế và phụ xe trên xe tải tử vong tại chỗ.

Ngày 4.7, UBND xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cũ) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn khiến 2 người tử vong.

Tai nạn trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, 2 người tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn

ẢNH: PHÙ MỸ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 10 cùng ngày, ông N.V.T.L (55 tuổi, ở phường Phú Thuận, TP.HCM) điều khiển xe đầu kéo mang biển số 60 H - 0.xxxx lưu thông trên làn số 2 của cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn theo hướng bắc - nam.

Khi đến Km1177+200, đoạn qua thôn Bình Long, xã Phù Mỹ Nam, xe đầu kéo bất ngờ bị xe tải mang biển số 29 K - 119.xx (chưa xác định danh tính người điều khiển) chạy cùng chiều tông mạnh vào phía sau.

Vụ tai nạn khiến tài xế và phụ xe tải tử vong tại chỗ; phần đầu xe tải bị bẹp dúm, hư hỏng nặng.

Tai nạn trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, 2 người tử vong- Ảnh 2.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn

ẢNH: PHÙ MỸ

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, tổ chức cứu nạn và đưa các nạn nhân ra khỏi phương tiện.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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