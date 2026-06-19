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Thời sự

TP.HCM: 13 chiến sĩ và 2 giờ giải cứu tài xế mắc kẹt sau tai nạn giao thông

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
Sau vụ tai nạn giao thông, nam tài xế bị mắc kẹt trong cabin. Lực lượng công an điều động 13 chiến sĩ cùng nhiều thiết bị chuyên dụng đến giải cứu nạn nhân.

Ngày 19.6, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM thông tin vụ giải cứu nam tài xế mắc kẹt trong cabin xe tải sau vụ tai nạn giao thông.

TP.HCM: 13 chiến sĩ và 2 giờ giải cứu tài xế mắc kẹt sau tai nạn giao thông- Ảnh 1.

Cận cảnh giải cứu nạn nhân trong vụ tai nạn

ẢNH: CACC

Trước đó, khoảng 22 giờ 29 phút ngày 17.6, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 27 (Phòng PC07, Công an TP.HCM) nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông tại đường 20 (khu công nghiệp Châu Đức, xã Ngãi Giao, TP.HCM), khiến tài xế mắc kẹt trong cabin xe tải.

Do cabin biến dạng nặng sau tai nạn, các đồng nghiệp và người đi đường đã dùng nhiều cách vẫn không thể đưa nạn nhân ra ngoài.

Công an xã Ngãi Giao phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ điều 2 xe chuyên dụng cùng 13 chiến sĩ đến hiện trường vụ tai nạn để triển khai cứu nạn. Lực lượng triển khai 1 xe cẩu cùng 2 xe nâng và sử dụng phương tiện banh, cắt thủy lực... đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.

Đến gần 1 giờ sáng 18.6, nam tài xế được đưa ra khỏi hiện trường trong trạng thái tỉnh táo và tiếp tục được lực lượng y tế theo dõi sức khỏe.

Bên dưới là hình ảnh vụ giải cứu:

TP.HCM: 13 chiến sĩ và 2 giờ giải cứu tài xế mắc kẹt sau tai nạn giao thông- Ảnh 2.

Tài xế bị kẹt trong cabin sau tai nạn

ẢNH: CACC

TP.HCM: 13 chiến sĩ và 2 giờ giải cứu tài xế mắc kẹt sau tai nạn giao thông- Ảnh 3.

Vụ giải cứu diễn ra khoảng 2 giờ đồng hồ

ẢNH: CACC

TP.HCM: 13 chiến sĩ và 2 giờ giải cứu tài xế mắc kẹt sau tai nạn giao thông- Ảnh 4.

Nhiều biện pháp được áp dụng để giải cứu nạn nhân

ẢNH: CACC

TP.HCM: 13 chiến sĩ và 2 giờ giải cứu tài xế mắc kẹt sau tai nạn giao thông- Ảnh 5.

Giải cứu tài xế bị mắc kẹt trong cabin

ẢNH: CACC

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