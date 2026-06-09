Vượt rào chắn đường sắt, tài xế đối diện mức phạt 42 triệu, tước bằng lái

Ngày 9.6, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị đã xác minh, làm việc với tài xế xe tải có hành vi vượt rào chắn đường ngang khi hệ thống cảnh báo đang hoạt động, gây hư hỏng thiết bị an toàn đường sắt.

CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi làm việc với tài xế ô tô tải vượt rào chắn đường sắt ẢNH: CSGT CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Trước đó, khoảng 11 giờ 11 ngày 7.6, tại đường ngang cảnh báo tự động ở Km914+990 thuộc khu gian Bình Sơn - Đại Lộc (xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi), một tài xế điều khiển xe tải biển số 61C-155.41 đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn giao thông đường sắt.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra vụ việc, hệ thống cảnh báo tự động đã kích hoạt với chuông báo, đèn tín hiệu đỏ nhấp nháy và cần chắn đang hạ xuống để bảo đảm an toàn cho đoàn tàu sắp đi qua. Tuy nhiên, tài xế vẫn điều khiển phương tiện tăng tốc, cố tình vượt qua đường ngang.

Hành vi này khiến xe tải va chạm với cần chắn, làm gãy chốt an toàn và đứt hệ thống dây điện cấp nguồn cho đèn tín hiệu trên cần chắn. Sau khi gây ra sự cố, tài xế dừng xe, bước xuống nhặt thanh chắn bị hư hỏng bỏ vào lề đường rồi điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, việc hệ thống cảnh báo tại đường ngang bị hư hỏng có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động chạy tàu và người tham gia giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân vào ngày 8.6, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo khẩn trương xác minh, truy tìm phương tiện liên quan.

Xe ô tô tải vượt rào chắn đường sắt qua địa bàn xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đến 8 giờ ngày 9.6, tài xế N.V.T (ở thành phố Đà Nẵng, người điều khiển xe tải biển số 61C-155.41) được mời đến làm việc tại trụ sở Phòng CSGT. Tại đây, tài xế T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Căn cứ các quy định hiện hành, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đang lập hồ sơ xử lý đối với tài xế về 2 hành vi vi phạm.

Cụ thể, hành vi điều khiển ô tô vượt rào chắn đường ngang khi cần chắn đang dịch chuyển có mức phạt từ 18 - 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, hành vi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ làm hư hỏng cần chắn tại đường ngang bị phạt từ 20 - 25 triệu đồng. Tổng mức phạt mà tài xế T. đang đối diện là khoảng 42 triệu đồng.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng và buộc khôi phục nguyên trạng hệ thống cần chắn, thiết bị điện bị hư hỏng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người tham gia giao thông tuyệt đối chấp hành tín hiệu cảnh báo tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Cơ quan chức năng nhấn mạnh, hành vi cố tình vượt rào chắn đường sắt không chỉ bị xử phạt nghiêm khắc mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa an toàn chạy tàu và tính mạng của nhiều người.