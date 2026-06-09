Nắn tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam tránh tháp Chăm hơn 1.000 năm tuổi

Ngày 9.6, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết Bộ Xây dựng vừa có văn bản tiếp thu kiến nghị của tỉnh về việc điều chỉnh hướng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua tháp Hòa Lai.

Theo đó, bộ sẽ yêu cầu Ban Quản lý dự án Thăng Long (chủ đầu tư) chỉ đạo tư vấn trong quá trình khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, nghiên cứu kỹ lưỡng điều kiện địa hình, địa chất và giải phóng mặt bằng khu vực dự án đi qua.

Từ đó lựa chọn phương án tuyến tối ưu, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân, khu di tích lịch sử, tâm linh, đồng thời bảo đảm kết nối giao thông khu vực với tuyến đường sắt để khai thác đồng bộ, phát huy hiệu quả đầu tư và góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tháp Hòa Lai tại xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Trước đó, ngày 29.5, UBND tỉnh Khánh Hòa đã gửi văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu điều chỉnh hướng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam ra ngoài khu vực bảo vệ II của di tích tháp Hòa Lai.

Lý do tỉnh Khánh Hòa kiến nghị là đoạn tuyến đường sắt tốc độ cao từ Km1.246 đến Km1.247 dự kiến xây cầu cạn đi qua khu vực bảo vệ II của tháp Hòa Lai, vùng đệm rộng 3,44 ha bao quanh khu vực lõi của di tích. Phát hiện này được tỉnh nhận ra trong quá trình lập quy hoạch bảo tồn tháp Hòa Lai khi đối chiếu với hồ sơ tiền khả thi của dự án.

Tháp Hòa Lai là quần thể tháp Chăm xây từ thế kỷ 8, được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt năm 2016 ẢNH: BÁ DUY

Theo luật Di sản văn hóa, khu vực bảo vệ II là vùng bao quanh hoặc tiếp giáp khu vực bảo vệ I, có chức năng bảo vệ cảnh quan văn hóa của di tích, ngăn chặn các tác động tiêu cực. Công trình xây dựng trong vùng này không được che khuất tầm nhìn và mối liên hệ không gian của di tích.

Tỉnh lo ngại việc bố trí công trình hạ tầng giao thông quy mô lớn trong khu vực phụ cận sẽ ảnh hưởng đến không gian cảnh quan văn hóa - lịch sử, trục nhìn kiến trúc và tính toàn vẹn tổng thể của di tích. Với tải trọng động lớn và tần suất khai thác cao, tuyến đường sắt tốc độ cao còn có thể phát sinh rung chấn, tiếng ồn kéo dài, mối lo đặc biệt nghiêm trọng với kết cấu gạch nung truyền thống hàng nghìn năm tuổi như tháp Hòa Lai.

Tỉnh Khánh Hòa đề xuất Bộ Xây dựng điều chỉnh hướng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam tránh di tích quốc gia đặc biệt tháp cổ Hòa Lai ẢNH: BÁ DUY

Các hạng mục thi công như khoan cọc, xử lý nền móng cũng tiềm ẩn nguy cơ tác động đến các tầng văn hóa khảo cổ chưa được phát lộ và nghiên cứu đầy đủ.

Tháp Hòa Lai là quần thể tháp Chăm xây từ thế kỷ 8, tọa lạc trên khu đất gần 5.000 m2 cạnh quốc lộ 1, thuộc xã Thuận Bắc, được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt năm 2016.

Đây là một trong những công trình kiến trúc Chăm cổ tiêu biểu còn bảo tồn tương đối nguyên vẹn tại khu vực Nam Trung bộ, có giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, kỹ thuật xây dựng truyền thống và khảo cổ học. Tổng diện tích khoanh vùng bảo vệ di tích khoảng 4,93 ha, gồm khu vực bảo vệ I khoảng 1,49 ha và khu vực bảo vệ II khoảng 3,44 ha. Hiện tỉnh Khánh Hòa đang lập quy hoạch bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích này.