Công an Quảng Ngãi xử lý 63 trường hợp tiếp tay lan truyền thông tin xấu độc

Ngày 2.7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương mời làm việc, răn đe, xử lý 63 trường hợp có hành vi tương tác, bình luận, chia sẻ các thông tin xấu độc từ hệ thống trang, kênh, nhóm của Lê Trung Khoa.

Lực lượng Công an Quảng Ngãi làm việc với người có hành vi tương tác, bình luận, chia sẻ các thông tin xấu độc trên mạng xã hội ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Xử phạt 2 trường hợp

Qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên theo dõi, tiếp cận, tương tác với các nội dung tin giả, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá được đăng tải trên hệ thống trang, kênh của Lê Trung Khoa.

Nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, không để thông tin xấu độc lan rộng trên không gian mạng, lực lượng chức năng đã tiến hành mời 63 trường hợp có liên quan đến làm việc, tuyên truyền, đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm.

Có 63 trường hợp được công an mời lên làm việc ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Ngãi, Lê Trung Khoa (55 tuổi, quốc tịch Việt Nam) hiện ở Cộng hòa Liên bang Đức, là đối tượng đang bị Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an truy nã về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Ngày 31.12.2025, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử vắng mặt và tuyên phạt Lê Trung Khoa 17 năm tù.

Theo cáo trạng, từ năm 2016, Lê Trung Khoa đã sử dụng nhiều trang, kênh thông tin để đăng tải các bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, gây hoang mang trong dư luận, bôi nhọ uy tín, danh dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại cơ quan công an, các cá nhân liên quan thừa nhận đã có hành vi bình luận, tương tác với các nội dung sai sự thật trên các trang mạng nêu trên. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nhận thức chính trị còn hạn chế, thiếu kỹ năng nhận diện, kiểm chứng thông tin trên không gian mạng, dẫn đến vô tình trở thành "mắt xích" tiếp tay lan truyền các nội dung xấu độc.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã răn đe, giáo dục 61 trường hợp; đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp với tổng số tiền 12,5 triệu đồng.

Sau khi được tuyên truyền, phổ biến luật An ninh mạng và các quy định pháp luật liên quan, các trường hợp vi phạm đã nhận thức được hành vi sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ bình luận, rời khỏi các hội nhóm có nội dung xấu độc, chống phá và ký cam kết không tái phạm.

Người dân cần cảnh giác, tỉnh táo khi tiếp cận thông tin trên không gian mạng

Trong quá trình triển khai, Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng ghi nhận tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của nhiều cán bộ, đảng viên và người dân khi chủ động bình luận, phản bác các luận điệu sai trái, góp phần làm rõ bản chất của các thông tin xấu độc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng chức năng.

Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tỉnh táo khi tiếp cận thông tin trên không gian mạng ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, tỉnh táo khi tiếp cận thông tin trên không gian mạng; chỉ theo dõi, chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống, được kiểm chứng; tuyệt đối không tin, không nghe theo, không tương tác, chia sẻ hoặc bình luận đồng thuận với các nội dung xuyên tạc, kích động, chống phá.

Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân hoặc tiếp tay lan truyền thông tin xấu độc trên không gian mạng đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Khi phát hiện các nội dung vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định.