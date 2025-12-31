Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài cùng bị tuyên 17 năm tù

Ngày 31.12, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Trung Khoa (54 tuổi, quê Thanh Hóa) 17 năm tù về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Cùng bị tuyên án về tội danh trên trong vụ án này, tòa đã tuyên phạt các bị cáo Đỗ Văn Ngà (48 tuổi, quê Gia Lai, nơi ở tại Thái Lan) 7 năm tù; Huỳnh Bảo Đức (41 tuổi, trú tại TP.HCM) 6 năm 6 tháng tù; và Phạm Quang Thiện (47 tuổi, trú tại Hà Nội) 5 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Lê Trung Khoa (trái) và Nguyễn Văn Đài ẢNH: T.H

Chỉ định luật sư cho Lê Trung Khoa

Trong số 4 bị cáo, Lê Trung Khoa bị xét xử vắng mặt do đang bị truy nã.

Để đảm bảo quyền được bào chữa, cơ quan tiến hành tố tụng đã chỉ định các luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo Khoa, Ngà và Đức. Tuy nhiên, hai bị cáo Ngà và Đức xin tự bào chữa. Riêng bị cáo Phạm Quang Thiện có luật sư bào chữa do gia đình và bị cáo mời.

Bản án xác định hành vi phạm tội 4 bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm an ninh quốc gia, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội, nhất là trên môi trường mạng.

Khoa, Ngà và Đức phạm tội nhiều lần với nhiều thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân hoặc gây chiến tranh tâm lý nên thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.

Trong đó, Khoa giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, lôi kéo các bị cáo khác thực hiện tội phạm, trực tiếp đăng tải, phát tán 21 video clip và 10 bài viết có nội dung vi phạm pháp luật.

Tài liệu điều tra còn cho thấy, gần đây, Khoa sử dụng công nghệ AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước để thu hút sự quan tâm của dư luận.

Bị cáo đã trục lợi số tiền rất lớn từ lượng truy cập, lượt xem của người dùng, từ đó thúc đẩy Khoa gia tăng sản xuất nội dung xuyên tạc, bịa đặt bởi thu hút càng nhiều lượt xem thì thu tiền càng nhiều.

Nguyễn Văn Đài bị tuyên 17 năm tù

Cũng trong hôm nay (31.12), TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa khác xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đài (56 tuổi, quê Hưng Yên) 17 năm tù về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Trước vụ án này, bị cáo Đài từng có 2 tiền án. Trong đó, năm 2007, bị cáo bị tuyên 4 năm tù về tội "tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", đã chấp hành xong bản án.

Đến năm 2018, bị cáo tiếp tục bị 15 năm tù về tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", sau đó được tạm đình chỉ thi hành án để chữa bệnh.

Do vậy, tổng hợp hình phạt, Nguyễn Văn Đài phải chấp hành hình phạt chung cho cả 2 bản án là 29 năm 6 tháng 8 ngày tù. Về hình phạt bổ sung, hội đồng xét xử tuyên phạt quản chế bị cáo 5 năm.

Theo cáo buộc, từ tháng 7.2025 đến tháng 11.2025, bị cáo Đài sử dụng 9 tài khoản, kênh để làm, đăng tải, phát tán lên mạng xã hội nhiều bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong số các bài viết, video clip do bị cáo đăng tải trên mạng xã hội có 11 video và 1 bài viết đã được kết luận có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Các cơ quan tố tụng kết luận hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, xâm phạm đến sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa; gây mất trật tự trị an, an toàn xã hội, gây hoang mang lo lắng bất bình trong quần chúng nhân dân.