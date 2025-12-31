Hôm nay xét xử vắng mặt Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Dự kiến hôm nay 31.12, TAND TP.Hà Nội sẽ mở 2 phiên tòa để xét xử vắng mặt đối với Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài, cùng về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Cả hai bị cáo này hiện cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức và bị truy nã theo lệnh truy nã của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Bị cáo Lê Trung Khoa (trái) và Nguyễn Văn Đài ẢNH: T.H

Theo quy định tại bộ luật Tố tụng hình sự, tòa án có thể xét xử vắng mặt đối với bị cáo trong các trường hợp: bị cáo trốn hoặc không biết bị cáo ở đâu và việc truy nã không có kết quả; bị cáo đang ở nước ngoài và không thể triệu tập đến phiên tòa…

Sau khi xét xử, bản án sẽ được niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã nơi cư trú cuối cùng hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc, học tập cuối cùng của bị cáo.

Bị cáo Lê Trung Khoa (54 tuổi, quê Thanh Hóa), xuất cảnh sang Đức từ tháng 1.2016. Tại đây, bị cáo này thành lập và sử dụng trang điện tử để đăng tải nhiều bài viết có nội dung công kích lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xuyên tạc tình hình "tự do báo chí, tự do ngôn luận" ở Việt Nam; biểu tình chống Việt Nam tại Berlin…

Lê Trung Khoa dùng các kênh truyền thông, trang mạng xã hội để đăng tải hàng nghìn bài viết, video xuyên tạc tình hình chính trị, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Rất nhiều bài viết của Khoa có nội dung bôi nhọ, hạ uy tín của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và xuyên tạc tình hình nội bộ của Việt Nam gây hoang mang dư luận.

Gần đây, Khoa còn sử dụng công nghệ AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước để thu hút sự quan tâm của dư luận.

Bị cáo đã trục lợi số tiền rất lớn từ lượng truy cập, lượt xem của người dùng, từ đó thúc đẩy Khoa gia tăng sản xuất nội dung xuyên tạc, bịa đặt bởi thu hút càng nhiều lượt xem thì thu tiền càng nhiều.

Nguyễn Văn Đài (56 tuổi, quê Hưng Yên) từng bị phạt 4 năm tù về tội "tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" vào năm 2007. Ra tù, Đài tiếp tục hoạt động chống phá Nhà nước nên đến năm 2018 bị phạt 15 năm tù.

Tháng 6.2018, lợi dụng chính sách khoan hồng về tạm đình chỉ thi hành án, bị cáo cùng vợ xuất cảnh sang Đức vì lý do chữa bệnh. Dù trước đó đã cam kết sẽ không hoạt động chống phá, song bị cáo tiếp tục có hoạt động tuyên truyền, kích động.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Nguyễn Văn Đài đã phát tán hơn 3.500 bài viết, video bịa đặt, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; lợi dụng các vấn đề chính trị, xã hội để xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành của Chính phủ; xuyên tạc kết quả điều tra các vụ án AIC, Việt Á, chuyến bay giải cứu...; xuyên tạc công tác nhân sự gây hoang mang dư luận, chia rẽ nội bộ.

Giống với Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài cũng sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để sản xuất các video clip có tạo hình ảnh, nội dung xuyên tạc, bôi nhọ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.