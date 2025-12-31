Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Hôm nay xét xử vắng mặt Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Phúc Bình
Phúc Bình
31/12/2025 07:49 GMT+7

TAND TP.Hà Nội mở 2 phiên tòa, xét xử vắng mặt đối với bị cáo Lê Trung Khoa và bị cáo Nguyễn Văn Đài.

Dự kiến hôm nay 31.12, TAND TP.Hà Nội sẽ mở 2 phiên tòa để xét xử vắng mặt đối với Lê Trung KhoaNguyễn Văn Đài, cùng về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Cả hai bị cáo này hiện cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức và bị truy nã theo lệnh truy nã của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Hôm nay xét xử vắng mặt Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài- Ảnh 1.

Bị cáo Lê Trung Khoa (trái) và Nguyễn Văn Đài

ẢNH: T.H

Theo quy định tại bộ luật Tố tụng hình sự, tòa án có thể xét xử vắng mặt đối với bị cáo trong các trường hợp: bị cáo trốn hoặc không biết bị cáo ở đâu và việc truy nã không có kết quả; bị cáo đang ở nước ngoài và không thể triệu tập đến phiên tòa…

Sau khi xét xử, bản án sẽ được niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã nơi cư trú cuối cùng hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc, học tập cuối cùng của bị cáo.

Bị cáo Lê Trung Khoa (54 tuổi, quê Thanh Hóa), xuất cảnh sang Đức từ tháng 1.2016. Tại đây, bị cáo này thành lập và sử dụng trang điện tử để đăng tải nhiều bài viết có nội dung công kích lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xuyên tạc tình hình "tự do báo chí, tự do ngôn luận" ở Việt Nam; biểu tình chống Việt Nam tại Berlin…

Lê Trung Khoa dùng các kênh truyền thông, trang mạng xã hội để đăng tải hàng nghìn bài viết, video xuyên tạc tình hình chính trị, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Rất nhiều bài viết của Khoa có nội dung bôi nhọ, hạ uy tín của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và xuyên tạc tình hình nội bộ của Việt Nam gây hoang mang dư luận.

Gần đây, Khoa còn sử dụng công nghệ AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước để thu hút sự quan tâm của dư luận.

Bị cáo đã trục lợi số tiền rất lớn từ lượng truy cập, lượt xem của người dùng, từ đó thúc đẩy Khoa gia tăng sản xuất nội dung xuyên tạc, bịa đặt bởi thu hút càng nhiều lượt xem thì thu tiền càng nhiều.

Nguyễn Văn Đài (56 tuổi, quê Hưng Yên) từng bị phạt 4 năm tù về tội "tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" vào năm 2007. Ra tù, Đài tiếp tục hoạt động chống phá Nhà nước nên đến năm 2018 bị phạt 15 năm tù.

Tháng 6.2018, lợi dụng chính sách khoan hồng về tạm đình chỉ thi hành án, bị cáo cùng vợ xuất cảnh sang Đức vì lý do chữa bệnh. Dù trước đó đã cam kết sẽ không hoạt động chống phá, song bị cáo tiếp tục có hoạt động tuyên truyền, kích động.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Nguyễn Văn Đài đã phát tán hơn 3.500 bài viết, video bịa đặt, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; lợi dụng các vấn đề chính trị, xã hội để xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành của Chính phủ; xuyên tạc kết quả điều tra các vụ án AIC, Việt Á, chuyến bay giải cứu...; xuyên tạc công tác nhân sự gây hoang mang dư luận, chia rẽ nội bộ.

Giống với Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài cũng sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để sản xuất các video clip có tạo hình ảnh, nội dung xuyên tạc, bôi nhọ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trong vụ án Lê Trung Khoa, còn có 3 bị cáo khác  bị đưa ra xét xử gồm: Đỗ Văn Ngà (48 tuổi, quê Gia Lai, nơi ở tại Thái Lan), Huỳnh Bảo Đức (41 tuổi, trú tại TP.HCM), Phạm Quang Thiện (47 tuổi, trú tại Hà Nội).

Những người này cùng bị truy tố tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Tin liên quan

Lê Trung Khoa dùng AI, Deepfake dựng video xuyên tạc để kiếm tiền bất chính

Lê Trung Khoa dùng AI, Deepfake dựng video xuyên tạc để kiếm tiền bất chính

Nguồn thu nhập của Lê Trung Khoa phần lớn là từ những video xuyên tạc, vu khống, sai sự thật được tạo dựng bằng AI và Deepfake. Khi người xem càng nhiều, Khoa thu lợi bất chính số tiền càng lớn.

Khám phá thêm chủ đề

lê trung khoa nguyễn văn đài xét xử vắng mặt lê trung khoa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận