Công an xã ở Quảng Ngãi vượt núi đưa 2 người bị sét đánh đi cấp cứu

Tối 26.6, Công an xã Thanh Bồng (Quảng Ngãi) cho biết đơn vị vừa kịp thời đưa 2 người dân địa phương bị sét đánh đi cấp cứu, họ gặp nạn khi đang khai thác keo trên núi.

Công an xã Thanh Bồng (Quảng Ngãi) vượt đường núi đưa 2 nạn nhân bị sét đánh đi cấp cứu ẢNH: CÔNG AN XÃ THANH BỒNG

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 25.6, Công an xã Thanh Bồng tiếp nhận tin báo về việc anh Hồ Văn Kiều (26 tuổi) và anh Hồ Văn Khiết (34 tuổi, cùng ở tổ 1, thôn Gỗ, xã Thanh Bồng) bị sét đánh trong lúc khai thác keo tại khu vực tổ 3, thôn Gỗ.

Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực này xuất hiện mưa giông lớn. Một tia sét đánh xuống nơi anh Kiều và Khiết đang làm việc khiến cả hai bị dòng điện tác động mạnh, ngã gục và rơi vào trạng thái hôn mê.

Công an xã Thanh Bồng hỗ trợ đưa nạn nhân vào cơ sở y tế ẢNH: CÔNG AN XÃ THANH BỒNG

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thanh Bồng nhanh chóng thành lập tổ công tác lên đường tiếp cận hiện trường. Do khu vực xảy ra vụ việc nằm trên đồi núi, đường đi hiểm trở, lực lượng làm nhiệm vụ phải sử dụng xe bán tải chuyên dụng kết hợp xe máy để vượt dốc, băng rừng tiếp cận các nạn nhân.

Khi đến hiện trường, lực lượng công an phối hợp người dân và bác sĩ Trạm Y tế xã Thanh Bồng tiến hành sơ cứu tại chỗ, sau đó đưa 2 nạn nhân lên xe chuyên dụng để chuyển đến Trung tâm Y tế Trà Bồng (Quảng Ngãi) cấp cứu.

Các chiến sĩ công an đưa nạn nhân lên giường bệnh ẢNH: CÔNG AN XÃ THANH BỒNG

Tại cơ sở y tế, các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phối hợp đội ngũ y, bác sĩ khẩn trương đưa 2 nạn nhân vào phòng cấp cứu, bảo đảm tận dụng "giờ vàng" trong điều trị. Nhờ được sơ cứu và chuyển viện kịp thời, cả hai nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

Theo Công an xã Thanh Bồng, việc nhanh chóng tiếp cận hiện trường và phối hợp cứu nạn đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an toàn tính mạng cho hai người dân giữa điều kiện thời tiết bất lợi và địa hình phức tạp.