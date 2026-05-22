Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Đi lạc hơn 20 ngày từ Huế vào Quảng Ngãi, người đàn ông được đưa về nhà

Hải Phong
Hải Phong
22/05/2026 17:09 GMT+7

Sau hơn 20 ngày đi lạc với quãng đường hơn 250 km từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi, một người đàn ông được Công an xã Sơn Hà phát hiện, hỗ trợ đưa về nhà an toàn.

Chiều 22.5, Công an xã Sơn Hà (Quảng Ngãi) cho biết đơn vị vừa hỗ trợ xác minh nhân thân, giúp một người đàn ông ở thành phố Huế trở về đoàn tụ với gia đình sau hơn 20 ngày đi lạc, với quãng đường hơn 250 km.

Đi lạc hơn 20 ngày từ Huế vào Quảng Ngãi, người đàn ông được đưa về nhà- Ảnh 1.

Công an xã Sơn Hà (Quảng Ngãi) đưa anh L.V.M.P lên xe khách về lại nhà

ẢNH: CÔNG AN XÃ SƠN HÀ

Trước đó, tối 20.5, trong lúc tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an xã Sơn Hà phát hiện một người đàn ông đi bộ trên tuyến đường thuộc thôn Cà Đáo (xã Sơn Hà) với biểu hiện bất thường.

Nhận thấy người này có dấu hiệu mệt mỏi, tinh thần không ổn định, lực lượng công an đã đưa về trụ sở để chăm sóc, đồng thời xác minh nhân thân.

Tại đây, người đàn ông cung cấp nhiều thông tin mơ hồ, không thống nhất, có biểu hiện bất thường về tâm lý nên việc xác định danh tính gặp không ít khó khăn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ Công an xã Sơn Hà kiên trì rà soát, liên hệ nhiều nguồn thông tin để xác minh, xác định danh tính người đàn ông này là L.V.M.P (32 tuổi, ở phường Thuận Hóa, thành phố Huế).

Qua trao đổi với gia đình, Công an xã Sơn Hà được biết anh P. có tiền sử bệnh thần kinh và rời khỏi nhà từ đầu tháng 5. Hơn 20 ngày qua, người thân đã nhiều lần tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Khi nhận được thông tin từ Công an xã Sơn Hà, gia đình anh P. xúc động, gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an địa phương vì đã tận tình hỗ trợ.

Trong thời gian chờ liên lạc với người thân, Công an xã Sơn Hà đã bố trí nơi nghỉ ngơi, hỗ trợ thức ăn, nước uống và quần áo sạch để anh P. ổn định sức khỏe, tinh thần.

Đi lạc hơn 20 ngày từ Huế vào Quảng Ngãi, người đàn ông được đưa về nhà- Ảnh 2.

Công an xã Sơn Hà đưa anh L.V.M.P lên xe về nhà

ẢNH: CÔNG AN XÃ SƠN HÀ

Đến sáng 21.5, lực lượng công an trực tiếp đưa anh P. đến đơn vị vận tải hành khách, đồng thời hỗ trợ kinh phí để anh trở về nhà an toàn.

Việc làm trách nhiệm, tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Sơn Hà góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân gần dân, vì dân phục vụ.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Cụ ông 90 tuổi đi lạc 250 km được CSGT hỗ trợ đưa về nhà

Đà Nẵng: Cụ ông 90 tuổi đi lạc 250 km được CSGT hỗ trợ đưa về nhà

Cụ ông 90 tuổi mất trí nhớ, đi lạc gần 250 km được lực lượng CSGT đưa trở về quê nhà an toàn trong niềm xúc động của gia đình.

Khám phá thêm chủ đề

Đi lạc người đàn ông Công an xã Quảng Ngãi thành phố huế Công an xã Sơn Hà xã Sơn Hà
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận