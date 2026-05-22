Đi lạc hơn 20 ngày từ Huế vào Quảng Ngãi, người đàn ông được đưa về nhà

Chiều 22.5, Công an xã Sơn Hà (Quảng Ngãi) cho biết đơn vị vừa hỗ trợ xác minh nhân thân, giúp một người đàn ông ở thành phố Huế trở về đoàn tụ với gia đình sau hơn 20 ngày đi lạc, với quãng đường hơn 250 km.

Công an xã Sơn Hà (Quảng Ngãi) đưa anh L.V.M.P lên xe khách về lại nhà ẢNH: CÔNG AN XÃ SƠN HÀ

Trước đó, tối 20.5, trong lúc tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an xã Sơn Hà phát hiện một người đàn ông đi bộ trên tuyến đường thuộc thôn Cà Đáo (xã Sơn Hà) với biểu hiện bất thường.

Nhận thấy người này có dấu hiệu mệt mỏi, tinh thần không ổn định, lực lượng công an đã đưa về trụ sở để chăm sóc, đồng thời xác minh nhân thân.

Tại đây, người đàn ông cung cấp nhiều thông tin mơ hồ, không thống nhất, có biểu hiện bất thường về tâm lý nên việc xác định danh tính gặp không ít khó khăn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ Công an xã Sơn Hà kiên trì rà soát, liên hệ nhiều nguồn thông tin để xác minh, xác định danh tính người đàn ông này là L.V.M.P (32 tuổi, ở phường Thuận Hóa, thành phố Huế).

Qua trao đổi với gia đình, Công an xã Sơn Hà được biết anh P. có tiền sử bệnh thần kinh và rời khỏi nhà từ đầu tháng 5. Hơn 20 ngày qua, người thân đã nhiều lần tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Khi nhận được thông tin từ Công an xã Sơn Hà, gia đình anh P. xúc động, gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an địa phương vì đã tận tình hỗ trợ.

Trong thời gian chờ liên lạc với người thân, Công an xã Sơn Hà đã bố trí nơi nghỉ ngơi, hỗ trợ thức ăn, nước uống và quần áo sạch để anh P. ổn định sức khỏe, tinh thần.

Đến sáng 21.5, lực lượng công an trực tiếp đưa anh P. đến đơn vị vận tải hành khách, đồng thời hỗ trợ kinh phí để anh trở về nhà an toàn.

Việc làm trách nhiệm, tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Sơn Hà góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân gần dân, vì dân phục vụ.