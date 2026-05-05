Công an thành phố Huế khen thưởng tài xế công nghệ và CSGT kịp thời bắt trộm

Lê Hoài Nhân
05/05/2026 10:49 GMT+7

Công an thành phố Huế vừa khen thưởng đột xuất một người dân cùng hai cán bộ CSGT trước hành động dũng cảm truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản.

Ngày 4.5, đại tá Hồ Xuân Phương, Phó giám đốc Công an thành phố Huế đã chủ trì lễ khen thưởng đột xuất cho người dân và 2 cán bộ CSGT vì đã dũng cảm truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó giám đốc Công an thành phố Huế tuyên dương nam tài xế xe ôm công nghệ và 2 cán bộ CSGT

ẢNH: PHẠM BÉ

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 50 ngày 30.4, tại công viên Phú Xuân (phường Phú Xuân, thành phố Huế), Trương Ngọc Thuyên (32 tuổi, ở phường An Cựu, thành phố Huế) lợi dụng sơ hở của một nhóm sinh viên đang chụp ảnh, đã lấy trộm 1 điện thoại di động iPhone 13 của L.Đ.Q (20 tuổi, ở phường Kim Trà, thành phố Huế).

Phát hiện sự việc, người dân đã tri hô nên Thuyên bỏ chạy về hướng cầu Phú Xuân. Khi chạy đến giữa cầu Phú Xuân, anh N.H.H (ở phường Hương An, thành phố Huế, là tài xế xe ôm công nghệ) đã dũng cảm áp sát, chặn hướng di chuyển và khống chế Thuyên. 

Thời điểm này, trung tá Trần Trọng Vinh, Phó đội trưởng và thiếu tá Hoàng Xuân Tiến, cán bộ Phòng CSGT Công an thành phố Huế cũng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp truy đuổi, khống chế nghi phạm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật là 1 điện thoại iPhone 13. Sau đó, Thuyên cùng tang vật được bàn giao cho Công an phường Phú Xuân để tiếp tục điều tra, xử lý.

Ghi nhận tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an thành phố Huế đã quyết định khen thưởng đột xuất đối với anh N.H.H và trung tá Trần Trọng Vinh, thiếu tá Hoàng Xuân Tiến.

Công an thành phố Huế cho biết, việc khen thưởng kịp thời không chỉ là sự động viên đối với các cá nhân tiêu biểu mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, ý thức vì cộng đồng.

Trước tình trạng thanh thiếu niên vi phạm giao thông có chiều hướng gia tăng, lực lượng CSGT Huế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, kết hợp xử lý với giáo dục, răn đe.

