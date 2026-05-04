Khen thưởng người tốt việc tốt ở Đà Lạt: 4 tấm gương đẹp

Ngày 4.5, UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng) khen thưởng 4 cá nhân có hành động đẹp trong đời sống xã hội năm 2026, góp phần lan tỏa phong trào người tốt việc tốt.

Cán bộ công an kịp thời cứu người bị nhồi máu cơ tim

Trong số các cá nhân được khen thưởng, ông Võ Quang Hoàng và ông Ngô Hữu Hiệp (cán bộ Tổ Trật tự Công an phường Xuân Trường - Đà Lạt) được ghi nhận vì hành động nhanh chóng hỗ trợ người dân gặp nạn.

Ông Trần Hùng Sơn, Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt, trao giấy khen cho 4 cá nhân tiêu biểu trong phong trào người tốt việc tốt tại địa phương ẢNH: ĐAM TRỌNG

Ngày 3.4, 2 ông được phân công tuần tra, kiểm soát địa bàn. Khi đến trước cổng nhà thờ Đa Lộc, tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển xe có biểu hiện loạng choạng, không làm chủ tay lái và ngã xuống lề đường.

Tiếp cận hiện trường, 2 cán bộ công an đã thăm hỏi tình trạng sức khỏe của nạn nhân. Người này cho biết tên B.Đ.B (47 tuổi, ở tổ dân phố Đa Thọ, phường Xuân Trường - Đà Lạt), đang mệt mỏi, khó thở, tay chân run rẩy, không thể đứng vững.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, ông Hoàng và ông Hiệp lập tức hỗ trợ, đưa ông B. đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu, đồng thời liên hệ gia đình.

Nhờ được phát hiện và xử lý kịp thời, ông B. được các y, bác sĩ chẩn đoán, xử lý nhanh chóng, qua đó thoát khỏi cơn nhồi máu cơ tim, đảm bảo an toàn tính mạng và ngăn ngừa nguy cơ tai nạn giao thông.

Học sinh lớp 1 nhặt được của rơi, trả lại người mất

Cùng được khen thưởng trong đợt này là em Nguyễn Lê Khánh Ngọc và em Trần Gia Huy (học sinh lớp 1A, Trường tiểu học Trại Mát).

Theo đó, ngày 30.3, khi đi chơi tại khu vực chợ Trại Mát (phường Xuân Trường - Đà Lạt), hai em đã nhặt được một chiếc ví do người dân đánh rơi. Ngay sau đó, các em chủ động đến trụ sở Công an phường để trình báo, nhờ lực lượng chức năng tìm và trả lại tài sản cho người mất.

Việc làm của hai học sinh nhỏ tuổi được đánh giá là hành động đẹp, thể hiện ý thức trung thực, góp phần lan tỏa giá trị đạo đức trong cộng đồng, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Lãnh đạo UBND phường Xuân Trường cho biết, những trường hợp được khen thưởng là các điển hình tiêu biểu trong phong trào người tốt việc tốt ở địa phương. Chính quyền sẽ tiếp tục phát hiện, biểu dương và nhân rộng các tấm gương sống đẹp, góp phần xây dựng môi trường văn hóa, an toàn và nhân văn.