Đi tưới rau, người đàn ông phát hiện chim diều hoa Miến Điện quý hiếm

Ngày 20.5, Công an phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã phối hợp bàn giao một con chim diều hoa Miến Điện cho Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng để chăm sóc.

Cơ quan chức năng phường Buôn Ma Thuột bàn giao con chim diều hoa Miến Điện quý hiếm cho Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng ẢNH: THIÊN THƯ

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 ngày 14.5, trong lúc đi tưới rau tại khu vực đường Đỗ Xuân Hợp, ông Nguyễn Ngọc Sinh (45 tuổi, ở phường Buôn Ma Thuột) phát hiện một con chim lớn nằm dưới đất.

Nhận thấy con chim này có khả năng là động vật hoang dã, ông Sinh đưa vào lồng để đảm bảo an toàn, sau đó nhanh chóng đến cơ quan chức năng trình báo và giao nộp.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Buôn Ma Thuột, Công an phường và Hạt Kiểm lâm địa bàn đã lập biên bản tiếp nhận, đồng thời xác định cá thể chim nói trên là chim diều hoa Miến Điện.

Tại thời điểm tiếp nhận, con chim diều hoa Miến Điện này được xác định có giới tính đực, nặng khoảng 0,4 kg và vẫn còn sống.

Cá thể chim diều hoa Miến Điện được người dân phát hiện trong lúc đi tưới rau ẢNH: THIÊN THƯ

Để đảm bảo sức khỏe cũng như an toàn cho cá thể động vật này, UBND và Công an phường Buôn Ma Thuột đã khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan, tiến hành bàn giao cho Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng để chăm sóc, theo dõi trước khi có quyết định xử lý và thả về môi trường tự nhiên theo đúng quy định.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, chim diều hoa Miến Điện có tên khoa học Spilornis cheela. Đây là loài động vật rừng thuộc Nhóm IIB - danh mục các loài nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật Việt Nam.