Cụ bà 95 tuổi đi lạc trong rẫy giáp rừng: Uống nước suối, dùng áo mưa giữ ấm

Sáng nay 18.10, Công an xã Kon Braih (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đơn vị vừa băng rừng, vượt đồi cùng với các lực lượng phối hợp và người dân địa phương tìm thấy cụ bà 95 tuổi bị lạc trong khu vực rẫy giáp với rừng sau hơn 1 ngày đi lạc.

Công an xã Kon Braih (tỉnh Quảng Ngãi) đưa cụ bà 95 tuổi đi lạc về nhà an toàn ẢNH: NGUYỄN HÙNG

Khoảng 13 giờ 30 ngày 17.10, Công an xã Kon Braih nhận tin báo của gia đình về việc cụ Y Bẽ (95 tuổi, ở thôn Đăk Ơ Nglăng, xã Kon Braih) đi lạc khi lên rẫy, sau đó mất liên lạc. Theo người thân, cụ Y Bẽ tuổi cao, có biểu hiện đãng trí nên thường không nhớ đường về.

Cụ Y Bẽ rời nhà trước đó, khoảng 9 giờ sáng 16.10, lên khu nương rẫy gần rừng. Đến chiều tối 16.10, không thấy cụ trở về, gia đình và người dân trong thôn tổ chức tìm kiếm suốt đêm nhưng không có kết quả. Vì vậy, đến đầu giờ chiều 17.10, gia đình trình báo công an.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Kon Braih huy động 10 cán bộ, chiến sĩ do thiếu tá Nguyễn Duy Trình, Phó trưởng Công an xã, trực tiếp chỉ huy. Lực lượng công an phối hợp cùng dân quân, an ninh trật tự cơ sở, người dân địa phương và gia đình chia thành nhiều tổ tìm kiếm.

Địa bàn xã Kon Braih có địa hình đồi núi hiểm trở, rừng sâu, đường dốc trơn trượt. Các tổ công tác mang theo dụng cụ cần thiết, đi xe máy đến những khu vực rẫy giáp rừng, sau đó đi bộ băng rừng, dò theo các lối mòn và dấu vết nghi ngờ.

Lực lượng công an cùng người dân vào rừng chia thành nhiều hướng để tìm kiếm cụ bà 95 tuổi đi lạc ẢNH: NGUYỄN HÙNG

Sau gần 3 giờ nỗ lực, đến khoảng 16 giờ 30 chiều qua 17.10, lực lượng tìm kiếm phát hiện cụ Y Bẽ tại khu vực nương rẫy thuộc thôn 11, xã Kon Braih. Thời điểm phát hiện, cụ vẫn tỉnh táo, sức khỏe ổn định nhưng có dấu hiệu mệt vì đói.

Ngay sau khi tìm thấy, Công an xã Kon Braih đã đưa cụ Y Bẽ về nhà an toàn, bàn giao cho gia đình chăm sóc, đồng thời kiểm tra sức khỏe ban đầu cho cụ.

Ông A Khinh, Trưởng thôn Đăk Ơ Nglăng, cho biết cụ Y Bẽ đã tự tìm cách sinh tồn trong rừng bằng cách uống nước suối, ngủ trong bụi cây và dùng áo mưa ni lông để giữ ấm.

"Cụ đã lớn tuổi, nếu lực lượng không tìm thấy sớm thì rất nguy hiểm vì khu vực này rừng rậm, thời tiết ẩm lạnh. May mắn là công an xã và người dân đã phối hợp nhanh, tìm được kịp thời", ông A Khinh nói.