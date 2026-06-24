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Thời sự

Sốt cao bị co giật, một cháu bé được CSGT mở đường đi cấp cứu

Bá Cường
Bá Cường

Khi đang trên đường từ Huế trở về nhà, một cháu bé bất ngờ lên cơn co giật. Lực lượng CSGT Quảng Trị đã mở đường, hỗ trợ đưa cháu bé đi cấp cứu kịp thời.

Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Đakrông thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị vừa hỗ trợ một cháu bé đi cấp cứu kịp thời sau cơn co giật.

Sốt cao bị co giật, một cháu bé được CSGT mở đường đi cấp cứu- Ảnh 1.

Đoạn đường đến bệnh viện gần nhất có nhiều xe trọng tải lớn và nhiều đoạn đường hạn chế tốc độ

ẢNH: TRẠM CSGT ĐAKRÔNG

Trước đó, khoảng 20 giờ 20 đêm 23.6, khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 9, lực lượng chức năng đã nhận được lời đề nghị giúp đỡ từ chị T.L.P.T (ở xã Tân Lập, Quảng Trị). 

Con của chị T. là cháu Q. bị sốt cao nên được gia đình đưa vào thăm khám tại Huế. Sau khi thăm khám, gia đình đưa Q. từ Huế về quê thì bất ngờ cháu lên cơn co giật khi đang di chuyển trên tuyến quốc lộ 9 đoạn đi qua xã Đakrông.

Sốt cao bị co giật, một cháu bé được CSGT mở đường đi cấp cứu- Ảnh 2.

Các chiến sĩ CSGT trực tiếp đưa cháu Q. vào khu vực cấp cứu

ẢNH: TRẠM CSGT ĐAKRÔNG

Nhận được thông tin, Trạm CSGT Đakrông đã cử hai cán bộ, chiến sĩ sử dụng xe ô tô chuyên dụng, bật đèn, còi ưu tiên để dẫn đường. Quãng đường đến bệnh viện gần nhất khoảng 20 km và có nhiều xe ô tô tải lưu thông, nhiều đoạn đường bị hạn chế tốc độ.

Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng CSGT, đến 21 giờ cùng ngày, cháu Q. đã được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hướng Hóa để kịp thời được các bác sĩ điều trị.

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