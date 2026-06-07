Bác sĩ cảnh báo: Thường xuyên nháy mắt, coi chừng nguy cơ co giật, biến dạng mặt

Từ cái "nháy mắt hên xui" đến tình trạng co giật biến dạng gương mặt

Tần suất nháy mắt và co giật mặt xuất hiện ngày càng dày đặc và không hề thuyên giảm. Dù đã chạy chữa khắp nơi tại địa phương bằng các loại thuốc uống, nhưng theo thời gian, cơ thể anh C. bắt đầu kháng thuốc. Gương mặt co rút từng cơn làm anh luôn tự ti khi giao tiếp với mọi người.

Cuối tháng 5, anh đến thăm khám tại chuyên khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện đa khoa quốc tế Minh Anh. Từ kết quả chụp MRI, bác sĩ phát hiện tuy không có khối u, nhưng có sự xung đột trực tiếp giữa mạch máu và dây thần kinh sâu bên trong hộp sọ. Khi mạch máu đập theo nhịp tim, làm va chạm và kích thích dây thần kinh số 7, tạo ra những xung điện bất thường làm co giật cả gương mặt.

Phẫu thuật giải ép vi mạch giải quyết tình trạng co giật mặt

Ngày 7.6, bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Doãn Tiến, Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện đa khoa quốc tế Minh Anh, cho biết đối với thể bệnh vừa nêu trên, phẫu thuật giải ép vi mạch chính là "chìa khóa vàng" để giải quyết tận gốc căn nguyên.

Dưới kính vi phẫu phóng đại, các phẫu thuật viên len lỏi vào vùng sâu của hộp sọ, tiếp cận chính xác vị trí xung đột bóc tách các mạch máu đang chèn ép ra khỏi dây thần kinh số 7 để chấm dứt "cuộc chiến" ngầm đã kéo dài suốt 3 năm qua.

Bác sĩ trong quá trình phẫu thuật giải ép vi mạch giải quyết tình trạng co giật mặt cho bệnh nhân Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Tiến, với sự hỗ trợ cảnh báo của hệ thống theo dõi điện sinh lý thần kinh trong suốt ca mổ giúp tăng độ chính xác, an toàn hơn cho người bệnh; đồng thời, bảo vệ thính lực, tránh bị điếc cho bệnh nhân do dây thần kinh nghe nằm ngay cạnh vị trí mổ. Điểm quan trọng còn là giúp bảo vệ cử động khuôn mặt, tránh liệt mặt sau mổ.

Sau phẫu thuật, các cơn co giật mặt đã hoàn toàn biến mất. Dự kiến, sau khoảng 1 tuần nằm viện theo dõi, bệnh nhân đã có thể xuất viện.

Ph ân biệt giữa co giật nửa mặt và liệt nửa mặt (méo miệng)

Từ ca này, bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Doãn Tiến cũng đưa ra khuyến cáo quan trọng để người dân tránh nhầm lẫn giữa 2 bệnh cảnh: co giật nửa mặt và liệt nửa mặt (méo miệng).

Đặc điểm Co giật nửa mặt (xung đột mạch máu thần kinh) Liệt nửa mặt (ngoại biên do viêm dây 7) Liệt nửa mặt (trung ương do đột quỵ) Biểu hiện Mặt co giật liên tục, khởi phát từ mắt lan xuống miệng. Sáng ngủ dậy thấy mặt lệch, méo miệng, mắt nhắm không kín. Mặt méo, liệt mặt đột ngột. Triệu chứng đi kèm Không có triệu chứng toàn thân khác. Thường có tiền sử sốt, viêm họng, sổ mũi từ 3 tuần trước. Cực kỳ nguy hiểm! Đi kèm tê yếu nửa người, nói ngọng, mất thăng bằng. Bản chất & Điều trị Lành tính, đáp ứng rất tốt với phẫu thuật giải ép vi mạch khi thuốc mất tác dụng. Lành tính, đa số điều trị nội khoa (uống thuốc) là hồi phục tốt. Cấp cứu y khoa khẩn cấp, cần tuân thủ phác đồ đột quỵ.

"Qua đó cho thấy, nếu thấy gương mặt có dấu hiệu co giật cố định một bên, thường xuyên nháy mắt với tần suất tăng dần, người bệnh tuyệt đối không nên chần chừ hay tự ý điều trị theo các phương pháp dân gian, mà cần đến ngay chuyên khoa ngoại thần kinh tại các bệnh viện uy tín để được chẩn đoán đúng bệnh, điều trị sớm, tránh làm mất thời điểm vàng trong điều trị", bác sĩ Tiến khuyến cáo.