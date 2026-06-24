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Thời sự

Đà Nẵng: Hàng chục người băng rừng giải cứu du khách Đức gặp nạn trên núi

Mạnh Cường
Mạnh Cường

Nhận được tín hiệu cầu cứu của một du khách người Đức, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự của một xã ở thành phố Đà Nẵng đã băng rừng, vượt địa hình hiểm trở để tiếp cận hiện trường, đưa nạn nhân xuống núi an toàn và chuyển đến bệnh viện điều trị.

Sáng 24.6, Công an xã Duy Xuyên (thành phố Đà Nẵng) cho biết lực lượng công an xã vừa huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ băng rừng giải cứu du khách Đức gặp nạn trên núi Hóc Chanh.

Theo thông tin ban đầu, chiều 23.6, một vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra với một du khách nước ngoài khi đang khám phá vùng núi Hóc Chanh, thuộc thôn An Thành (xã Duy Xuyên).

Nạn nhân là anh Baldus Kimi Marwin (21 tuổi, quốc tịch Đức), đang thực hiện hành trình phượt bằng xe máy một mình tại Việt Nam.

Đà Nẵng: Hàng chục người băng rừng giải cứu du khách Đức gặp nạn trên núi- Ảnh 1.

Anh Baldus Kimi Marwin gặp nạn trên núi Hóc Chanh

ẢNH: C.X

Trong lúc di chuyển trên tuyến đường núi hiểm trở, anh Baldus Kimi Marwin không may gặp tai nạn dẫn đến gãy chân và không thể tự di chuyển. Giữa khu vực đồi núi vắng vẻ, xa khu dân cư, lại không thông thạo tiếng Việt, nam du khách rơi vào trạng thái hoảng loạn.

May thay, anh đã kịp thời sử dụng điện thoại gửi định vị vị trí của mình cho chủ nhà nghỉ nơi đang lưu trú để nhờ hỗ trợ.

Đà Nẵng: Hàng chục người băng rừng giải cứu du khách Đức gặp nạn trên núi- Ảnh 2.

Các lực lượng chức năng xã Duy Xuyên hỗ trợ đưa anh Baldus Kimi Marwin xuống núi

ẢNH: C.X

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng xã Duy Xuyên đã nhanh chóng triển khai phương án cứu hộ. Hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Công an xã cùng lực lượng An ninh trật tự cơ sở đã phối hợp Ban Chỉ huy quân sự xã, chính quyền địa phương khẩn trương lên đường tiếp cận hiện trường.

Dưới thời tiết nắng gắt và địa hình đồi núi nhiều dốc cao, hiểm trở, các lực lượng đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để tiếp cận vị trí nạn nhân. Sau quá trình tìm kiếm và hỗ trợ, anh Baldus Kimi Marwin được sơ cứu ban đầu, đưa xuống núi an toàn và nhanh chóng chuyển đến bệnh viện để điều trị.

Hiện sức khỏe của anh Baldus Kimi Marwin đã ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

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