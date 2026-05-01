Thời sự

Cứu 4 du khách Hà Nội bị nước cuốn xa bờ ở biển Cửa Tùng

Bá Cường
Bá Cường
01/05/2026 16:43 GMT+7

Sau hơn nửa giờ đồng hồ vật lộn với sóng lớn, các nhân viên trong đội cứu hộ tại bãi tắm Cửa Tùng (Quảng Trị) cùng người dân đã cứu sống 4 du khách bị sóng cuốn xa bờ.

Chiều nay 1.5, UBND xã Cửa Tùng (Quảng Trị) cho biết nhân viên thuộc Ban quản lý bãi tắm Cửa Tùng và người dân địa phương đã kịp thời cứu sống thành công 4 du khách bị sóng cuốn xa bờ.

Trước đó, khoảng 11 giờ trưa nay 1.5, tại bãi tắm Cửa Tùng, nhóm 4 du khách từ thành phố Hà Nội đang tắm biển thì bất ngờ bị dòng nước xoáy cuốn ra xa cách bờ 30 - 40 m. Trong số đó, có 3 du khách nam và 1 trẻ em.

3 du khách (không mang áo phao) vui mừng sau khi được các nhân viên bãi tắm và người dân cứu sống

Phát hiện vụ việc, Ban quản lý bãi tắm Cửa Tùng và người dân nhanh chóng triển khai công tác tổ chức cứu hộ, mang theo dụng cụ cứu hộ bơi ra tiếp cận các nạn nhân. Sau khoảng 40 phút vật lộn với sóng lớn và dòng nước xoáy mạnh, lực lượng cứu hộ đã đưa được cả 4 người vào bờ an toàn.

Sau khi được đưa vào bờ, một số nạn nhân có biểu hiện đuối sức, được sơ cứu kịp thời, thực hiện các biện pháp hỗ trợ hô hấp.

Ông Hoàng Văn Đức, thành viên Ban quản lý bãi tắm Cửa Tùng (người trực tiếp tham gia cứu hộ), cho biết quá trình cứu nạn các thành viên gặp nhiều khó khăn do sóng lớn, dòng xoáy mạnh liên tục cuốn người ra xa bờ. Lực lượng cứu hộ phải vật lộn trong thời gian dài mới tiếp cận và đưa được các nạn nhân vào bờ.

Sau vụ việc, UBND xã Cửa Tùng cho biết sẽ biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của các cá nhân tham gia cứu hộ. Đồng thời, cảnh báo người dân, du khách cần tuân thủ các quy định an toàn khi tắm biển, đặc biệt trong điều kiện thời tiết có sóng lớn, dòng chảy phức tạp.

Cứu sống 13 du khách đuối nước, 3 người ở Đà Nẵng được khen thưởng

Cứu sống 13 du khách đuối nước, 3 người ở Đà Nẵng được khen thưởng

Chỉ trong vòng 1 tuần, 3 cá nhân tại phường Điện Bàn Đông (thành phố Đà Nẵng) đã dũng cảm lao mình xuống biển, trực tiếp cứu sống 13 du khách gặp nạn.

