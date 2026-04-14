Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cứu sống 13 du khách đuối nước, 3 người ở Đà Nẵng được khen thưởng

Mạnh Cường
14/04/2026 17:21 GMT+7

Chỉ trong vòng 1 tuần, 3 cá nhân tại phường Điện Bàn Đông (thành phố Đà Nẵng) đã dũng cảm lao mình xuống biển, trực tiếp cứu sống 13 du khách gặp nạn.

Ngày 14.4, UBND phường Điện Bàn Đông (thành phố Đà Nẵng) tổ chức khen thưởng đột xuất cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn, cứu hộ tại các bãi tắm trên địa bàn.

Các cá nhân được tuyên dương gồm: ông Trần Xuân Thắng, ông Nguyễn Thanh Thu (thuộc Tổ cứu nạn, cứu hộ bãi tắm Thống Nhất) và ông Trần Phước Vinh (nhân viên an ninh Four Seasons Resort The Nam Hai).

- Ảnh 1.

UBND phường Điện Bàn Đông tổ chức khen thưởng đột xuất cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn

ẢNH: C.X

Trước đó, chiều 5.4, khi đang làm việc cách khu vực xảy ra sự việc khoảng 200 m, ông Trần Phước Vinh phát hiện 1 du khách gặp nạn trên biển. Không chần chừ, ông lập tức lao xuống nước, đưa nạn nhân vào bờ trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, bất tỉnh.

Bằng kỹ năng sơ cứu, hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực, chỉ sau khoảng 3 phút, nạn nhân đã có dấu hiệu hồi tỉnh và được đưa đi cấp cứu kịp thời; hiện sức khỏe đã ổn định.

Cũng trong ngày 5.4, vào khoảng 17 giờ, Tổ cứu nạn, cứu hộ bãi tắm Thống Nhất do ông Trần Xuân Thắng và ông Nguyễn Thanh Thu phụ trách đã phát hiện 5 du khách bị đuối nước.

Lực lượng nhanh chóng triển khai phương án cứu hộ, đưa toàn bộ nạn nhân vào bờ an toàn. Chỉ ít phút sau, tổ tiếp tục cứu thêm 2 trường hợp khác. Không dừng lại ở đó, từ ngày 8 - 12.4, lực lượng này tiếp tục cứu thêm 5 du khách gặp nạn. 

Tổng cộng, trong thời gian từ ngày 5 - 12.4, 3 cá nhân đã trực tiếp cứu sống 13 người bị đuối nước.

Lãnh đạo UBND phường Điện Bàn Đông đánh giá cao tinh thần dũng cảm, trách nhiệm và sự nhanh trí của các cá nhân, nhấn mạnh đây là những hành động đẹp, góp phần bảo vệ tính mạng người dân và du khách, đồng thời lan tỏa ý thức cộng đồng trong công tác phòng chống tai nạn.

Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng, lượng người đổ về các bãi biển ngày càng đông, chính quyền thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân và du khách tuân thủ nghiêm các quy định an toàn, không tắm tại khu vực nguy hiểm và luôn chấp hành hướng dẫn của lực lượng cứu nạn để phòng tránh rủi ro đáng tiếc.

Quảng Trị: Tìm được người đàn ông cứu người đuối nước rồi rời đi

Sau khi phát hiện thấy có người bị đuối nước dưới sông Thạch Hãn (Quảng Trị), anh Lê Ngọc Phúc lập tức nhờ thuyền chèo hỗ trợ ra giữa sông, nhảy xuống ứng cứu người thành công, rồi lặng lẽ rời đi.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận