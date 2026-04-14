Cứu sống 13 du khách đuối nước, 3 người ở Đà Nẵng được khen thưởng

Ngày 14.4, UBND phường Điện Bàn Đông (thành phố Đà Nẵng) tổ chức khen thưởng đột xuất cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn, cứu hộ tại các bãi tắm trên địa bàn.

Các cá nhân được tuyên dương gồm: ông Trần Xuân Thắng, ông Nguyễn Thanh Thu (thuộc Tổ cứu nạn, cứu hộ bãi tắm Thống Nhất) và ông Trần Phước Vinh (nhân viên an ninh Four Seasons Resort The Nam Hai).

Trước đó, chiều 5.4, khi đang làm việc cách khu vực xảy ra sự việc khoảng 200 m, ông Trần Phước Vinh phát hiện 1 du khách gặp nạn trên biển. Không chần chừ, ông lập tức lao xuống nước, đưa nạn nhân vào bờ trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, bất tỉnh.

Bằng kỹ năng sơ cứu, hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực, chỉ sau khoảng 3 phút, nạn nhân đã có dấu hiệu hồi tỉnh và được đưa đi cấp cứu kịp thời; hiện sức khỏe đã ổn định.

Cũng trong ngày 5.4, vào khoảng 17 giờ, Tổ cứu nạn, cứu hộ bãi tắm Thống Nhất do ông Trần Xuân Thắng và ông Nguyễn Thanh Thu phụ trách đã phát hiện 5 du khách bị đuối nước.

Lực lượng nhanh chóng triển khai phương án cứu hộ, đưa toàn bộ nạn nhân vào bờ an toàn. Chỉ ít phút sau, tổ tiếp tục cứu thêm 2 trường hợp khác. Không dừng lại ở đó, từ ngày 8 - 12.4, lực lượng này tiếp tục cứu thêm 5 du khách gặp nạn.

Tổng cộng, trong thời gian từ ngày 5 - 12.4, 3 cá nhân đã trực tiếp cứu sống 13 người bị đuối nước.

Lãnh đạo UBND phường Điện Bàn Đông đánh giá cao tinh thần dũng cảm, trách nhiệm và sự nhanh trí của các cá nhân, nhấn mạnh đây là những hành động đẹp, góp phần bảo vệ tính mạng người dân và du khách, đồng thời lan tỏa ý thức cộng đồng trong công tác phòng chống tai nạn.

Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng, lượng người đổ về các bãi biển ngày càng đông, chính quyền thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân và du khách tuân thủ nghiêm các quy định an toàn, không tắm tại khu vực nguy hiểm và luôn chấp hành hướng dẫn của lực lượng cứu nạn để phòng tránh rủi ro đáng tiếc.