Đà Nẵng lên tiếng trước tin đồn 'phân biệt đối xử' với du khách Ấn Độ

Ngày 13.4, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết đã có công văn gửi Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nhằm phản hồi thông tin liên quan đến việc phân biệt đối xử đối với du khách.

Trước đó, thành phố nhận được công điện từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phản ánh về một số trải nghiệm tiêu cực của du khách Ấn Độ tại Việt Nam, trong đó có nghi vấn bị phân biệt đối xử.

Tuy nhiên, qua kiểm tra và xác minh từ các cơ quan, đơn vị liên quan cũng như rà soát các kênh tiếp nhận phản ánh, thành phố Đà Nẵng khẳng định đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện bất kỳ bảng hiệu, thông báo hay hành vi nào trên địa bàn mang nội dung phân biệt đối xử với du khách Ấn Độ.

Du khách Ấn Độ tham quan di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thành phố cũng cho biết chưa ghi nhận cơ sở kinh doanh du lịch nào treo bảng "No Smoking - No Indian" (không hút thuốc - không tiếp người Ấn Độ) hoặc từ chối phục vụ khách dựa trên quốc tịch. Đồng thời, đường dây nóng của Tổ phản ứng nhanh du lịch và Trung tâm hỗ trợ du khách cũng chưa tiếp nhận phản ánh nào liên quan đến nội dung này.

Để đảm bảo thông tin minh bạch, tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch Việt Nam, UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp xác minh tính xác thực của các thông tin nêu trên.

Thành phố Đà Nẵng cũng nhấn mạnh, những thông tin chưa được kiểm chứng cần được đính chính kịp thời, khẳng định không có hiện tượng phân biệt đối xử với du khách như phản ánh.

Bên cạnh đó, thành phố dẫn chứng các đánh giá tích cực từ quốc tế để khẳng định sức hút du lịch.

Cụ thể, ngày 1.4 vừa qua, tạp chí Travel + Leisure đã xếp Hội An đứng đầu danh sách "Hidden gem cities" - những điểm đến mang vẻ đẹp ẩn mình trên thế giới, khẳng định sức hút nổi bật của du lịch Hội An - Đà Nẵng trên bản đồ du lịch thế giới.

Trước đó, nền tảng Booking.com cũng vinh danh Hội An là điểm đến thân thiện nhất Việt Nam năm 2026 trong khuôn khổ Traveller Review Awards.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, đây là những ghi nhận quan trọng từ cộng đồng du lịch quốc tế đối với hình ảnh thân thiện, hấp dẫn của địa phương.

Từ những kết quả tích cực này, thành phố đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Cục Du lịch quốc gia Việt Nam tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh Hội An - Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế.

Thành phố Đà Nẵng cũng khuyến khích du khách phản ánh kịp thời các vấn đề phát sinh thông qua hệ thống đường dây nóng để cơ quan chức năng xử lý nhanh chóng, đảm bảo quyền lợi cho du khách.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch văn minh, chuyên nghiệp. Đà Nẵng khẳng định kiên quyết không để xảy ra bất kỳ hành vi phân biệt đối xử nào, nhằm giữ vững hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

Ngành du lịch Đà Nẵng đã công bố rộng rãi các số điện thoại đường dây nóng nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh của du khách (Trung tâm hỗ trợ du khách: *8899; 0236.3550.111; 0235.3666.333; Tổ phản ứng nhanh du lịch: 0919.247.009).



