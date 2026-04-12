Áp lực du lịch cho giới trẻ mùa lễ 30.4 - 1.5: Gia tăng những ngày gần đây

Áp lực du lịch cho giới trẻ: Cảm thấy bản thân đang bị chậm nhịp so với mọi người

Chưa tới kỳ nghỉ nhưng không khí du lịch đã nóng lên. Trên mạng xã hội, hàng loạt bài đăng chia sẻ kế hoạch đi chơi, săn vé giá rẻ, đặt phòng đẹp hay gợi ý lịch trình xuất hiện dày đặc, khiến áp lực du lịch cho giới trẻ ngày càng tăng.

Nguyễn Quốc Trường (29 tuổi), làm việc ở 45 Lý Tự Trọng, P.Sài Gòn (TP.HCM), cho biết càng gần dịp nghỉ lễ, anh càng thấy những cuộc trò chuyện xung quanh mình gần như chỉ xoay quanh chuyện đi đâu, chơi gì.

Trước làn sóng săn tour, đặt vé và rủ nhau đi chơi, không ít người trẻ thấy sốt ruột ẢNH: AN VY

Trường kể trong nhóm bạn, nhiều người đã bắt đầu bàn tính lịch trình từ sớm để săn vé và giữ chỗ giá tốt. Còn anh, mỗi lần nhìn tin nhắn hiện lên lại thấy lòng chùng xuống. "Phải đặt trước thì mới có giá rẻ, hiện tại giá đã cao rồi. Chưa kể vé máy bay, khách sạn… đều rục rịch tăng theo. Thấy bạn bè chuẩn bị mà mình chưa có tiền nên thấy khá áp lực", Trường chia sẻ.

Theo Trường, ngoài vấn đề tài chính, anh còn cảm thấy bản thân đang bị chậm nhịp so với mọi người. Trong khi bè bạn háo hức chốt địa điểm, lên đồ, tính chuyện check-in ở đâu, thì anh vẫn phải lo toan những khoản chi thiết yếu và cân nhắc rất nhiều trước một chuyến du lịch xả hơi.

Cùng tâm trạng đó, Lâm Huy (25 tuổi), ngụ ở 95 Võ Văn Ngân P.Thủ Đức (TP.HCM), cho biết càng lướt mạng xã hội, anh càng thấy nóng lòng. Những video quay cảnh biển xanh, núi rừng, homestay… khiến anh bị FOMO (hội chứng sợ bị bỏ lỡ).

Huy thừa nhận nhiều khi thứ khiến anh muốn đi không hẳn là nhu cầu nghỉ ngơi thật sự, mà là cảm giác nếu không tham gia thì sẽ bị bỏ lại phía sau. "Mình thấy những tấm hình và clip trên mạng rất mời gọi. Càng xem, mình càng thấy sốt ruột, nên muốn chốt đại một chuyến đi nào đó cho kịp", Huy nói.

Phan Thị Mỹ Linh, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết dù tài chính còn hạn chế, nhưng cô vẫn muốn đi chơi dịp lễ như bạn bè cùng trang lứa. "Mỗi lần bạn bè ở lớp bàn chuyện đi đâu dịp lễ, mình cũng chạnh lòng", Linh chia sẻ.

Chính từ tâm lý đó, Linh cho rằng người trẻ rất dễ "xuống tiền" vội vàng. Ban đầu chỉ là xem thử giá vé, tham khảo vài địa điểm, nhưng sau đó có thể nhanh chóng bị cuốn vào chuyện săn deal, thậm chí vay mượn hoặc quẹt thẻ trước để đi rồi tính sau. "Một kỳ nghỉ vốn để thư giãn đôi khi lại trở thành một áp lực mới, nhất là khi hiện tại giá cả đang leo thang", Linh bày tỏ.

Mạng xã hội hiện nay tạo ra áp lực tiêu dùng rất lớn lên người trẻ

Ông Nguyễn Ngọc Long, sáng lập Truyền thông Trăng Đen, cho rằng dưới góc độ truyền thông, mạng xã hội hiện nay tạo ra áp lực tiêu dùng rất lớn lên người trẻ, đặc biệt thông qua tâm lý FOMO. Các nền tảng không chỉ hiển thị nội dung mà còn vận hành dựa trên khả năng nhắm mục tiêu sâu, đẩy thêm những bài đăng du lịch nếu người dùng từng tương tác. Lâu dần, người đó dễ có cảm giác xung quanh ai cũng đang đi chơi.

Tuy nhiên, ông Long nói đây là hiện tượng "số đông giả tạo". "Bạn nghĩ mọi người đều đang sống theo một cách nào đó, nhưng thực chất đó chỉ là thế giới do thuật toán dựng lên. Nó không phản ánh toàn bộ xã hội thật. Chính "số đông giả tạo" này làm tăng áp lực vô hình, khiến việc chi tiền không còn xuất phát từ nhu cầu nghỉ ngơi hay khả năng tài chính, mà từ nhu cầu được hòa nhập và được công nhận", ông Long nói.

Giữa không khí rộn ràng của mùa du lịch, chuyên gia lưu ý người trẻ nên kiểm soát tâm lý FOMO, tránh để mạng xã hội và lời rủ rê dẫn đến những lựa chọn vượt ngoài khả năng ẢNH: AN VY

Ở góc độ du lịch, ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Golden Smile (TP.HCM), cho rằng người trẻ càng cần bình tĩnh trong bối cảnh giá cả tăng vào mùa cao điểm. Thay vì thấy người khác đi là vội vàng đăng ký, bạn nên dành thời gian cân nhắc kỹ về chi phí, thời tiết, lịch trình, sức khỏe và uy tín đơn vị tổ chức.

Theo ông Phương, năm 2026, nhiều người có xu hướng tiết kiệm, tiết giảm chi tiêu. Do đó, bạn nên chọn phương án phù hợp nhất với khả năng của mình, chứ không theo tâm lý đám đông hay chọn cái rẻ nhất. Một chuyến đi chỉ thật sự vui khi mình đủ thoải mái về tài chính và sức khỏe.