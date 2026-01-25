Đi du lịch dịp tết với người lạ: Nên hay không?

Du lịch dịp tết

Trên nhóm "Du lịch bụi", có người đăng bài hỏi: "Tết không về quê, ai đi Đà Lạt chung không?". Hay trên Threads, có bài đăng: "Tìm bạn đồng hành du xuân". Chưa kể là hàng loạt bài như: "Từ mùng 2 đến mùng 5 tết, tìm 2 – 3 bạn đi du lịch ở Măng Đen, share chi phí", "Đi Thái Lan dịp Tết Nguyên đán, cần thêm người cho vui"…

Dưới những bài đăng này, có những người kể lại trải nghiệm thực tế mà họ là người trong cuộc. Hoàng Thị Thảo Ân (27 tuổi, ngụ ở xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình; trước là xã Khánh Thiện, H.Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) cho biết đang làm việc ở TP.HCM. Hai năm gần đây, cô không về quê đón tết.

"Tết ở lại thành phố rất buồn. Bạn bè ai cũng về quê, đường xá vắng tanh. Năm ngoái tôi thấy một bài đăng tìm người đi Đà Lạt mùng 3 tết, thế là nhắn tin tham gia luôn. Nhóm gồm 5 người, hoàn toàn xa lạ trước chuyến đi. Ban đầu, tôi khá lo lắng, nhưng vì "ai cũng là người lớn, nói chuyện lịch sự", tôi quyết định thử", Ân nhớ lại và cho biết: "Chuyến đi đó khá ổn, vui hơn ở nhà một mình. Nhưng cũng có lúc căng thẳng vì bất đồng lịch trình, chi tiêu. May là không xảy ra chuyện nghiêm trọng".

Anh Đặng Thái Hậu (32 tuổi, ngụ ở chung cư Opal Garden, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước đây là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM), từng có trải nghiệm "nhớ đời" khi tham gia một nhóm du lịch tự phát dịp tết 2023.

"Mùng 2 tết năm 2023, mình đi Khánh Hòa cùng nhóm 6 người quen qua mạng xã hội. Lúc đầu nói chuyện rất ổn, ai cũng tỏ ra dễ thương. Nhưng chỉ sau một ngày, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh: người muốn đi biển, người muốn ở homestay nghỉ ngơi, người ăn uống tiết kiệm, người muốn chi mạnh tay. Đỉnh điểm là việc một thành viên trong nhóm… tự ý tách đoàn, không thanh toán phần chi phí chung. Tiền phòng, tiền thuê xe đã chia đều từ đầu, nhưng có người viện lý do cá nhân rồi biến mất. Cuối cùng những người còn lại phải gánh", anh Hậu kể.

Không chỉ mất tiền, anh Hậu còn bị ảnh hưởng tâm lý. "Tết mà cãi vã, bực bội, mình thà ở nhà còn hơn. Từ đó mình không dám đi du lịch với người lạ nữa", anh Hậu nói.

Từ những câu chuyện này, dẫn đến một vấn đề đặt ra, được nhiều người trẻ quan tâm, là đi du lịch dịp tết với người lạ thì nên hay không?

Có những người trẻ thích đi du lịch dịp tết ẢNH: THANH NAM

Có những rủi ro…

Theo Nguyễn Đỗ Hoàng Anh (28 tuổi), hướng dẫn viên du lịch, làm việc tại dịch vụ du lịch Phương Ngọc (H.Củ Chi, TP.HCM), đi du lịch với người lạ dịp tết tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với ngày thường, bởi đây là thời điểm nhạy cảm: giá dịch vụ cao, đông đúc, tâm lý chủ quan và ít lựa chọn thay thế.

"Rủi ro đầu tiên là xung đột cá nhân. Người lạ không có sự ràng buộc tình cảm, khác biệt về tính cách, thói quen sinh hoạt, mức chi tiêu rất dễ dẫn đến mâu thuẫn. Dịp tết, các dịch vụ đều quá tải, chỉ cần một người trễ giờ hoặc thay đổi kế hoạch là cả nhóm bị ảnh hưởng", Hoàng Anh phân tích.

"Rủi ro tiếp theo là tài chính. Nhiều nhóm tự phát không có thỏa thuận rõ ràng về chi phí, đặt cọc, phân chia tiền. Khi xảy ra tranh chấp, việc đòi lại tiền gần như không thể vì "chẳng ai quen ai". Một số trường hợp còn bị lừa đặt phòng, mua tour "giá rẻ ngày tết" rồi mất trắng. Rủi ro thứ ba là an toàn cá nhân. Chẳng hạn như bị quấy rối, lợi dụng hoặc rơi vào tình huống nguy hiểm khi đi chung với người lạ, nhất là các chuyến đi qua đêm, ở homestay biệt lập, vùng núi… Không phải ai trên mạng cũng giống như những gì họ thể hiện", Hoàng Anh cảnh báo.

Theo chuyên gia tâm lý Vũ Hoàng Phú Anh, Trung tâm tham vấn và trị liệu, tư vấn tâm lý An Tâm (P.Phú An, TP.HCM; trước đây là P. Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), dù tiềm ẩn nhiều rủi ro, xu hướng đi du lịch cùng người lạ dịp tết vẫn tiếp diễn, chủ yếu do sự thay đổi trong cách người trẻ đón tết.

"Không ít người trẻ không tìm thấy niềm vui trong tết truyền thống, xem đây là quãng nghỉ hiếm hoi để "sống cho bản thân". Bên cạnh đó, mạng xã hội tạo ra cảm giác kết nối dễ dãi, khiến nhiều người tin rằng trò chuyện hợp trên mạng thì gặp ngoài đời cũng an toàn, từ đó sẵn sàng rủ nhau đi du lịch cùng người chưa từng quen biết", ông Phú Anh phân tích.

Đi cùng người thân, bạn bè quen biết, hoặc đi tour tour ghép của đơn vị uy tín sẽ giúp bản thân hạn chế nhiều rủi ro khi du lịch dịp tết ẢNH MINH HỌA: THANH NAM





Cần có những "hàng rào an toàn"

Chuyên gia kỹ năng sống Nguyễn Hữu Ngà, Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống Việt Skills (P.Chánh Hiệp, TP.HCM; trước là P.Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), cho rằng đi du lịch dịp tết với người lạ không sai, nhưng không nên quyết định theo cảm tính. "Vấn đề không nằm ở "người lạ" mà ở mức độ chuẩn bị và khả năng kiểm soát rủi ro; nếu tham gia, người trẻ cần đặt an toàn lên hàng đầu", ông Ngà nói.

Theo ông Ngà, cần tìm hiểu kỹ người đi cùng, không chỉ trò chuyện qua vài tin nhắn mà nên gọi video, trao đổi rõ lịch trình, chi phí, phong cách du lịch. Các thỏa thuận tài chính phải minh bạch ngay từ đầu, hạn chế ứng tiền hay đặt cọc chung khi chưa rõ trách nhiệm. Đồng thời, ưu tiên an toàn cá nhân: không ở chung phòng nếu thấy bất an, luôn báo lịch trình cho người thân, chia sẻ vị trí, tránh sử dụng rượu bia quá đà.

Ông Ngà nhấn mạnh: "Tết là thời gian nghỉ ngơi, không nên biến thành áp lực. Đi với người lạ có thể mang lại trải nghiệm mới nhưng cũng tiềm ẩn rắc rối. Nếu không về quê, người trẻ có thể chọn tour uy tín, du lịch một mình hoặc tham gia hoạt động cộng đồng để đón tết an toàn hơn".

Dịp tết, có những người trẻ không về quê mà muốn đi du lịch trải nghiệm ẢNH: THANH NAM

Bà Nguyễn Thu Hà, Phó giám đốc Công ty du lịch Hữu Phước (P.Tân Mỹ, TP.HCM; trước là P.Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM), cho biết mỗi dịp tết, đơn vị thường tiếp nhận nhiều trường hợp "cầu cứu" từ các nhóm du lịch tự túc, đặc biệt là nhóm đi cùng người lạ, gặp sự cố như kẹt phòng, lỡ chuyến hoặc mâu thuẫn nội bộ. Có nhóm thiếu tiền trả phòng do một người bỏ giữa chừng, có nhóm phát sinh tranh cãi vì bất đồng chi tiêu, lịch trình.

Theo bà Hà, người trẻ thường đánh giá thấp rủi ro khi đã trò chuyện qua mạng xã hội. "Ảnh đại diện đẹp, nói chuyện hợp không đồng nghĩa có thể đi chung nhiều ngày, nhất là dịp Tết nhiều áp lực", bà Hà nhận định và cho rằng: "Nếu vẫn muốn đi cùng người lạ, cần đặt "hàng rào an toàn": nhóm nhỏ, lịch trình rõ, chi phí minh bạch, mỗi người tự chủ phương án cá nhân, không phó mặc cho người khác".

Bà Hà cũng khuyến nghị ưu tiên tour ghép của đơn vị uy tín thay vì nhóm tự phát, bởi dù đi với người lạ nhưng có hợp đồng, bảo hiểm và người chịu trách nhiệm, giúp giảm rủi ro đáng kể.