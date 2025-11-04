Chuyến du lịch 'có một không hai': Nước ngập ngang bụng, đi xe công nông ra sân bay

Chuyến du lịch nhớ đời

Cuối tháng 10, nhóm bạn 3 người của chị Lưu Thị Thoan (32 tuổi, ngụ Hà Nội) háo hức đến Huế du lịch. Thế nhưng, hành trình du lịch từ ngày 26 - 28.10 nhanh chóng biến thành “cuộc phiêu lưu giữa biển nước”.

Chị Thoan (phải) và bạn đi du lịch ngay đợt mưa lũ ẢNH: NVCC

"Bọn mình đến nơi tối 26.10, dự định ngày hôm sau sẽ đi chơi, ăn đặc sản Huế. Ai ngờ sáng ra, mở cửa nhìn thấy nước đã ngập đến đầu gối, hàng quán xung quanh đóng cửa hết, phải ăn mì tôm”, chị Thoan kể.

May mắn, nơi họ ở nằm ở tầng ba, cao hơn mặt đường nên không bị ngập, nhưng cảnh bên ngoài thì như biển nước. “Ban đầu nước mới đến đầu gối, tụi mình còn chủ quan, nghĩ chắc ngập chút rồi rút. Lúc đó bọn mình vẫn thuê được xuồng để đi ra những nơi xa hơn mua đồ ăn”, chị Thoan nhớ lại.

Sáng 27.10, khi nước chưa quá cao, cả nhóm chị Thoan quyết định lội nước để đi tham quan cho biết. Họ xách dép lội nước đến khu Đại Nội, nhưng nước chảy xiết, không thể vào bên trong. “Bọn mình chỉ đứng ngoài mặc áo mưa, chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm rồi quay về. Ai ngờ nước dâng nhanh quá, giữa đường về thì điện thoại sắp hết pin, mất điện toàn khu, bọn mình vừa sợ vừa cười ra nước mắt vì đi du lịch mà như... trải nghiệm sinh tồn”, chị kể.





Chị Thoan phải di chuyển bằng xuồng ở Huế ẢNH: NVCC

Buổi chiều, khi nước lên đến ngang ngực, nhóm chị Thoan phải đi nhờ xuồng của người dân để về chỗ ở. “Trời lúc đó gần tối, cả khu bị mất điện, mọi người đều di chuyển bằng ghe, xuồng. Ngồi trên xuồng nhìn quanh chỉ thấy mênh mông nước, mình thực sự sợ. Nhưng cũng thương người dân ở đây, vì có nhà nước đã ngập hết tầng một”, chị Thoan xúc động nói.

Di chuyển ra sân bay bằng xe công nông

Theo chị Thoan, đến ngày 28.10, mưa vẫn chưa dứt, nước chưa rút. Cả nhóm có chuyến bay về Hà Nội lúc 21 giờ, nhưng mọi con đường đều ngập, taxi từ chối nhận chuyến. “Bọn mình nhìn ra ngoài xem có xuồng nào đi qua không để gọi nhờ. Đang tuyệt vọng thì có một chị bảo: ‘Có xe công nông thuận đường ra sân bay đó, hỏi đi cùng xem’. Tụi mình mừng rỡ như bắt được vàng. Thế là ba đứa, vali lỉnh kỉnh, mặc áo mưa leo lên thùng xe công nông để xin đi ra sân bay”, chị Thoan kể.

Nhóm bạn của chị Thoan phải di chuyển bằng xe công nông để ra sân bay ẢNH: NVCC

Dù chuyến đi không trọn vẹn, không kịp đi tham quan hay ăn món đặc sản ở Huế, nhưng với chị Thoan và bạn bè, đây vẫn là hành trình khó quên. “Đi du lịch mà không được đi chơi, chỉ toàn lội nước, ăn mì, nhưng đúng là trải nghiệm nhớ đời, không bao giờ quên. Cũng may là nhờ mọi người giúp đỡ nên tụi mình mới về đến Hà Nội an toàn”, chị nói.

Theo Nguyễn Ngọc Duy (23 tuổi), với kinh nghiệm 5 năm học du lịch và làm du lịch ở miền trung đặc biệt là ở Đà Nẵng, Huế, Hội An, thì vào cuối tháng 9 - tháng 12 thường xảy ra mưa lũ và thời tiết không mấy ủng hộ.

"Trước mỗi chuyến đi, du khách nên chủ động theo dõi dự báo thời tiết từ 5 – 7 ngày trước khởi hành để nắm tình hình mưa bão ở điểm đến. Nếu thấy có cảnh báo lũ lụt, bão lớn, hãy hoãn hoặc hủy chuyến đi để đảm bảo an toàn. Trường hợp đã đến nơi và không may gặp cảnh ngập lụt, điều quan trọng nhất là bình tĩnh và liên hệ ngay với lực lượng chức năng. Trong tình huống mất điện, mất sóng, du khách có thể nhờ lễ tân hoặc chủ cơ sở lưu trú hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn”, Duy chia sẻ.





Duy khuyên du khách nên cập nhật thời tiết trước khi đi ẢNH: NVCC

Ngoài ra, theo Duy, kỹ năng xử lý tình huống và bơi lội cơ bản cũng rất cần thiết. “Khi giữ được bình tĩnh, du khách sẽ dễ dàng trấn an những người đi cùng và có thể giúp đỡ người khác trong trường hợp khẩn cấp. Việc trang bị sẵn áo ấm, thuốc cảm, dầu gió, đồ ăn nhẹ, đèn pin, sạc dự phòng… là điều không thể thiếu, bởi khi mưa bão kéo dài, hàng quán thường đóng cửa, nguồn thực phẩm khan hiếm. Bên cạnh đó, tinh thần lạc quan là “chiếc phao” quý nhất trong mọi hành trình. Nếu chẳng may bị kẹt lại, hãy coi đó là một phần trải nghiệm. Khi bão tan, du khách có thể cùng người dân dọn dẹp, hỗ trợ sau lũ, một cách du lịch nhân văn, đáng nhớ và đầy ý nghĩa”, Duy chia sẻ.

