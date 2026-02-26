Khách Tây thử nước mắm, dệt thổ cẩm ở khách sạn 2 Keys MICHELIN ở Hội An

Khu nghỉ dưỡng vừa vinh dự nhận 2 MICHELIN Keys trong ấn bản đầu tiên của Michelin Guide Hotels tại Việt Nam. Danh hiệu này ghi nhận những khách sạn mang lại trải nghiệm xuất sắc, đáng để du khách lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ riêng biệt, thay vì chỉ đơn thuần là nơi lưu trú.

Mới đây, khu nghỉ dưỡng này giới thiệu chương trình mang tên "Hành trình khám phá nghệ thuật thủ công và tinh hoa ẩm thực Hội An". Được biết, chương trình được thiết kế theo hình thức trải nghiệm trọn ngày, đưa khách rời không gian nghỉ dưỡng để tiếp cận trực tiếp các hoạt động văn hóa bản địa.

Đại diện khu nghỉ dưỡng cho biết hoạt động được xây dựng trên cơ sở hợp tác với nghệ nhân và một số giám tuyển địa phương, nhằm tạo cơ hội để du khách tiếp xúc với quy trình sản xuất thủ công và đời sống làng nghề.

Du khách nước ngoài thử nếm nước mắm miền Trung và tự pha chế phiên bản riêng trong hoạt động trải nghiệm ẩm thực Việt ẢNH: BTC

Tại một gian bếp nằm giữa cánh đồng lúa, du khách được giới thiệu quy trình làm đậu phụ thủ công, từ khâu xử lý đậu nành đến ép khuôn thành phẩm. Bữa ăn trưa thuần chay được chuẩn bị tại chỗ, kết hợp phần chia sẻ về lịch sử và cách duy trì nghề truyền thống của gia chủ.

Buổi chiều, đoàn khách tham quan một không gian trưng bày các sản phẩm thủ công như thổ cẩm dệt tay, đồ chạm khắc và gốm. Theo giới thiệu, một số sản phẩm mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng để hoàn thành. Lợi nhuận từ việc bán các mặt hàng này được cho là đóng góp lại cho cộng đồng nghệ nhân.

Chương trình khép lại với hoạt động nếm thử nước mắm, loại gia vị phổ biến trong ẩm thực Việt Nam. Du khách được giới thiệu quy trình chế biến từ cá cơm vùng duyên hải miền Trung và thử các phiên bản khác nhau, bao gồm cả những biến tấu hiện đại. Một số khách có thể tự pha chế và đóng chai sản phẩm mang về.

Du khách quốc tế trải nghiệm ép đậu phụ thủ công trong không gian bếp truyền thống, một hoạt động thuộc hành trình khám phá làng nghề tại Hội An ẢNH: BTC

Khách sạn này tọa lạc gần phố cổ Hội An, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Michelin Guide Hotels trao 2 Keys cho những cơ sở lưu trú có trải nghiệm nổi bật trong phân khúc cao cấp.

Theo ghi nhận, bên cạnh nhu cầu nghỉ dưỡng thuần túy, một bộ phận du khách quốc tế hiện quan tâm hơn đến các hoạt động gắn với văn hóa bản địa, thủ công truyền thống và yếu tố bền vững. Mô hình kết hợp lưu trú cao cấp với trải nghiệm làng nghề vì vậy đang xuất hiện nhiều hơn tại các điểm đến du lịch lớn, trong đó có Hội An.