TP.Hội An vừa quy định, từ 15.5.2023, du khách khi vào phố cổ Hội An phải mua vé, thay vì chỉ thu phí riêng ở các điểm di tích đặc biệt như trước. Cụ thể, giá vé cho khách nước ngoài 120.000 đồng/vé và khách nội địa 80.000 đồng.

Chuyên gia du lịch: 'Bán vé tham quan Hội An là phi lý, không bình thường!'

Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty du lịch Lửa Việt, đồng thời đang làm hướng dẫn viên trực tiếp và tư vấn du lịch cho nhiều địa phương, tỏ ra hết sức bất ngờ và khó hiểu với quy định này. Vì trước đây, Hội An vốn được xem là điểm sáng ngành du lịch như chất lượng dịch vụ, tinh thần phục vụ và gần như vắng bóng tệ nạn.

Quy định buộc mua vé tham quan Hội An theo ông Mỹ là "phi lý, bất bình thường"

Ông Mỹ nêu quan điểm: "Buộc tất cả khách tham quan mua vé tôi cho đó là việc không bình thường, thậm chí phí lý. Điều này nó vi phạm quyền tự do đi lại của người Việt, được quy định rất rõ trong Hiến pháp Việt Nam 2013, được ghi rõ trong Tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hợp Quốc 1948, tức là mọi công dân đều có quyền đi lại trên đất nước của mình, trừ vùng quân sự, vùng cấm hoặc nhà riêng, còn không gian công cộng không thể cấm được.



Trên thế giới cũng chả có nước nào dám bán cả không gian của phố cổ hay của thành phố. Tôi nhắc lại điều này cực kỳ phi lý, không chỉ bất ngờ mà có những người tỏ ra bất bình vì cách làm. Tức là không cần tham vấn chuyên gia, không cần thăm dò ý kiến của khách, có vẻ tuỳ tiện theo ý kiến của mình như là cái đó của mình cho nên mình có quyền như thế, cho nên cái suy nghĩ này hết sức tai hạn".

Theo Ông Mỹ, nếu Hội An quyết thực hiện quy định này sẽ kéo theo nhiều hệ lụy. Ông Mỹ đồng tình với các ý kiến cho rằng Hội An đang “tham con tép, bỏ con tôm”. "Nếu Hội An làm được, Hà Nội sẽ làm rồi nhiều làng cổ, phố cổ khác họ làm thì rất khó khăn", ông chia sẻ.





Việc phân biệt giá vé cho khách nước ngoài 120.000 đồng/vé và khách nội địa 80.000 đồng cũng là tư duy không phù hợp với xu thế hiện tại của thế giới. Khiến khách du lịch cảm thấy bị phân biệt đối xử và khó chịu.

Ông Mỹ nói:"Người Việt ở nước ngoài về có phải người nước ngoài không? Hai vợ chồng có đưa con thì tính kiểu nào? Chẳng lẽ chia đôi à, làm sao phân biệt được. Các nước chỉ có một thứ vé là thăm quan giống nhau, họ có nặng hơn chút cũng không sao. Cho nên không nên phân biệt đối xử, họ rất khó chịu chuyện đó".



Không chỉ tạo tiền lệ xấu, việc Hội An gấp rút thực hiện thu vé với tất cả khách tham quan cũng khiến các đơn vị lữ hành, dẫn tour chịu thiệt hại nặng. "Hợp đồng của chúng tôi ký trước cả năm, giờ giải quyết làm sao. Các công ty cầm chắc lỗ ngay. Cứ một doanh nghiệp lỗ 120.000 đồng/đầu khách, tưởng là ít nhưng cộng lại nhiều", ông Mỹ lo ngại. Theo lý giải của Chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Văn Sơn, nguồn thu từ vé tham quan phục vụ cho việc bảo tồn, tôn tạo, trùng tu các di tích, cải tạo hạ tầng trong khu phố cổ, tổ chức các sự kiện du lịch, cũng như hỗ trợ người dân trong việc trùng tu, cải tạo nhà… Đồng thời, bắt buộc mua vé đối với tất cả du khách khi đến tham quan phố cổ Hội An là để đảm bảo công bằng đối với địa phương và du khách.

Ông Mỹ cho rằng, ngay cả việc bán vé ở Chùa Cầu cũng còn nhiều bất cập Lê Nam Ông Nguyễn Văn Mỹ không đồng tình với lý giải này. Ông nói các sự kiện ở trong phố cổ nên cho tư nhân đấu thầu, xã hội hoá và chính quyền chỉ thực hiện tốt việc quản lý là được.

"Phải đoạn tuyệt với tư duy kiểu này, còn nói rằng để tu sửa phố cổ, các nước họ không làm như mình. Ngay cả hiện nay bán vé Chùa Cầu cũng bán vé bất cập, các điểm khác là điểm cố định, còn chùa Cầu là đường đi lại mà. Nếu mình bỏ tiền xây thì phải được Bộ GTVT cho phép thu phí cầu đường chứ không phải vé tham quan, nhưng chúng ta đang tự định vé tham quan luôn", ông Mỹ cho hay.

Thông tin Hội An thu vé với khách du lịch đang gặp sự phản ứng dữ dội từ dư luận. Theo ông Mỹ, Hội An không nên áp dụng quy định mà ông cho là “kỳ cục, dù chưa chính thức có hiệu lực” này.