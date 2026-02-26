Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chợ vàng Dubai tấp nập khách du lịch

Lê Nam
Lê Nam
26/02/2026 10:49 GMT+7

Dubai từ lâu đã được mệnh danh là "thủ phủ vàng" của Trung Đông, khách du lịch có thể mua vàng cầu may quanh năm.

Chiều 25.2, tức mùng 9 tháng giêng âm lịch theo giờ Việt Nam, nhiều du khách Việt đang du lịch tại Dubai đã tìm đến khu chợ vàng nổi tiếng để "lấy hên" trước ngày vía Thần tài. "Nghe nói Dubai đang vào mùa cao điểm du lịch, đi cả ngày không thấy khách đâu, hóa ra mọi người đổ ra chợ vàng mua sắm hết", chị Bích Phương, 27 tuổi, du khách Việt chia sẻ.

Tọa lạc tại khu Deira, Gold Souk được hình thành từ những năm 1940 bởi các thương nhân Ấn Độ và Iran. Khu chợ kéo dài khoảng 1 km với hơn 500 gian hàng san sát nhau, chuyên kinh doanh vàng, kim cương và các loại đá quý.

Chợ vàng Dubai tấp nập khách du lịch- Ảnh 1.
Chợ vàng Dubai tấp nập khách du lịch- Ảnh 2.
Chợ vàng Dubai tấp nập khách du lịch- Ảnh 3.

Cổng vào chợ vàng Gold Souk tại khu Deira, Dubai - điểm mua sắm nổi tiếng thu hút đông du khách quốc tế. Ngay từ cổng chợ, khách du lịch xếp hàng chụp hình bên chiếc nhẫn vàng khổng lồ Najmat Taiba

ẢNH: LÊ NAM

Theo ước tính của giới kinh doanh, có khoảng 10 tấn vàng được bày bán tại đây vào cùng một thời điểm. Từ dây chuyền, vòng tay, nhẫn cưới cho đến những bộ trang sức cầu kỳ đính kim cương, ngọc lục bảo, hồng ngọc… tất cả được trưng bày dày đặc trong những ô kính sáng choang, khiến nhiều du khách "lóa mắt".

Gold Souk không chỉ là điểm mua sắm mà còn là một biểu tượng thịnh vượng của Dubai. Chỉ cần dạo một vòng, du khách có thể cảm nhận rõ nét hình ảnh xa hoa gắn liền với thành phố này.

Chợ vàng Dubai tấp nập khách du lịch- Ảnh 4.

Du khách dừng chân trước gian trưng bày trang sức vàng 18K, 22K và 24K tại một cửa hàng trong chợ

ẢNH: LÊ NAM

Một trong những lý do khiến vàng tại Dubai thu hút khách quốc tế là chính sách thuế ưu đãi. Tuy nhiên, ông Mahmoud Ali Said Hawchar, hướng dẫn viên du lịch địa phương, cho biết: "Cửa hàng đông khách không hẳn vì giá rẻ hơn, mà quan trọng nhất là mẫu mã và tay nghề chế tác. Nơi nào có thợ kim hoàn giỏi, thiết kế tinh xảo, cập nhật xu hướng nhanh thì luôn thu hút đông người mua".

Chợ vàng Dubai tấp nập khách du lịch- Ảnh 5.
Chợ vàng Dubai tấp nập khách du lịch- Ảnh 6.

Thời tiết tháng 2 khá mát mẻ, được coi là dễ chịu nhất trong năm, vì vậy đây là thời điểm khách du lịch đến Dubai rất đông

ẢNH: LÊ NAM

Ở khu vực đầu chợ, chiếc nhẫn vàng khổng lồ Najmat Taiba từng được ghi nhận kỷ lục thế giới bởi tổ chức Guinness thu hút đông đảo du khách dừng lại tham quan, chụp ảnh. Với thiết kế cầu kỳ, gắn nhiều đá quý, chiếc nhẫn trở thành điểm check-in không thể bỏ qua khi đến Gold Souk.

Chợ vàng Dubai tấp nập khách du lịch- Ảnh 7.
Chợ vàng Dubai tấp nập khách du lịch- Ảnh 8.

Không khí mua bán tấp nập bên trong các cửa hàng vàng chiều 25.2

ẢNH: LÊ NAM

Chợ vàng Dubai tấp nập khách du lịch- Ảnh 9.

Bảng giá vàng niêm yết theo từng tuổi vàng (14K, 18K, 21K) tại một cửa hàng ở Dubai

ẢNH: LÊ NAM

Không ít du khách chỉ ghé tham quan nhưng rồi vẫn "móc ví" mua một món nhỏ làm kỷ niệm. Với nhiều người Việt, việc mua một chiếc nhẫn, sợi dây chuyền trong chuyến đi Dubai còn mang ý nghĩa cầu may đầu năm, dù đang ở cách quê nhà hàng nghìn km.

Người Việt được mang bao nhiêu vàng về nước?

Theo quy định hiện hành, việc mua bán vàng tại Dubai không giới hạn số lượng. Tuy nhiên, khi nhập cảnh Việt Nam, hành khách cần lưu ý: Được mang theo vàng (trang sức, mỹ nghệ, miếng, thỏi) dưới 300 gram mà không cần khai báo hải quan; từ 300 gram đến dưới 1 kg phải khai báo trên tờ khai hành lý; trên 1 kg phải khai báo hải quan và làm thủ tục gửi phần vượt tại kho hải quan hoặc xin giấy phép theo quy định. Đáng lưu ý, cá nhân không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu khi xuất, nhập cảnh.

Một số hình ảnh du khách tấp nập mua sắm tại "thủ phủ vàng" Trung Đông:

Chợ vàng Dubai tấp nập khách du lịch- Ảnh 10.

Du khách tạo dáng chụp ảnh trước cửa hàng trang sức với màn hình quảng bá hình ảnh người mẫu đeo vàng lộng lẫy

ẢNH: LÊ NAM

Chợ vàng Dubai tấp nập khách du lịch- Ảnh 11.

Các bộ trang sức vàng kích thước lớn, thiết kế theo phong cách Trung Đông được trưng bày nổi bật trong tủ kính

ẢNH: LÊ NAM

Chợ vàng Dubai tấp nập khách du lịch- Ảnh 12.

Bên trong, các nhân viên cửa hàng kiểm tra, cân và tư vấn sản phẩm cho khách chiều 25.2

ẢNH: LÊ NAM

Chợ vàng Dubai tấp nập khách du lịch- Ảnh 13.
Chợ vàng Dubai tấp nập khách du lịch- Ảnh 14.

Trải nghiệm máy dập đồng xu lưu niệm “Gold Souq” ngay trong khu chợ

ẢNH: LÊ NAM

Chợ vàng Dubai tấp nập khách du lịch- Ảnh 15.

Với sức hút đặc biệt từ "thủ phủ vàng" Trung Đông, chợ vàng "Gold Souk" tiếp tục là điểm dừng chân không thể thiếu trong hành trình khám phá Dubai của du khách quốc tế, trong đó có ngày càng nhiều người Việt Nam

ẢNH: LÊ NAM


