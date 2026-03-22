Thời sự

Một người tử vong, 3 người mất tích do sóng lớn tại Nhật Bản

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
22/03/2026 17:04 GMT+7

Một công dân Việt Nam đã tử vong trong vụ việc 8 lao động Việt Nam gặp nạn do sóng lớn ở khu vực biển thuộc tỉnh Fukui, Nhật Bản.

Bộ Ngoại giao cho biết, theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, ngày 21.3, 8 lao động Việt Nam đã gặp nạn do sóng lớn ở khu vực biển thuộc tỉnh Fukui. Vụ việc khiến 1 người tử vong, 3 người mất tích, 1 người bị thương đang được chăm sóc ở bệnh viện và có 3 người được cứu, không bị thương.

Một người tử vong, 3 người mất tích do sóng lớn tại Nhật Bản- Ảnh 1.

Khu vực đê chắn sóng Mikuni, thành phố Sakai, tỉnh Fukui, Nhật Bản

ẢNH: JAPAN NEWS

Theo Đại sứ quán Việt Nam, qua trao đổi với các cơ quan chức năng sở tại, lực lượng bảo vệ bờ biển tỉnh Fukui cho biết, vào khoảng hơn 2 giờ sáng ngày 21.3 đã nhận được thông báo về tai nạn do sóng lớn ở khu vực đê chắn sóng ra tháp hải đăng Mikuni khiến một số người bị sóng cuốn xuống biển.

Phía Nhật Bản đã lập tức điều tàu và máy bay trực thăng đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm và cứu hộ. Đại sứ quán Việt Nam đã trực tiếp liên lạc với các công dân được cứu để kịp thời hỗ trợ, bảo hộ, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp, đầy đủ đối với công dân Việt Nam. Hiện các cơ quan chức năng của Nhật Bản đang tiếp tục tìm kiếm 3 trường hợp mất tích.

Bộ Ngoại giao đang khẩn trương phối hợp và làm việc với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương sở tại, các cơ quan chức năng trong nước để tiếp tục thúc đẩy công tác tìm kiếm cứu nạn những người mất tích và tiến hành xác minh nhân thân các nạn nhân, sớm thông báo gia đình nạn nhân để kịp thời triển khai các thủ tục cần thiết về hậu sự.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản lưu ý công dân đang làm việc, sinh sống tại Nhật Bản không ra biển khi có giông bão, không đến các khu vực có cảnh báo sóng lớn, gió mạnh, địa hình nguy hiểm, đặc biệt vào ban đêm để tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Công an Hà Nội bắt 7 người nước ngoài giả cảnh sát Nhật Bản lừa 11 tỉ

Công an Hà Nội bắt 7 người nước ngoài giả cảnh sát Nhật Bản lừa 11 tỉ

3 người Trung Quốc và 4 người Nhật Bản đã xây dựng kịch bản giả danh cảnh sát, kiểm sát viên, tòa án Nhật Bản, gọi điện cho công dân đang sinh sống tại Nhật Bản và lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 11 tỉ đồng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
