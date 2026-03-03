Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Công an Hà Nội bắt 7 người nước ngoài giả cảnh sát Nhật Bản lừa 11 tỉ

Trần Cường
Trần Cường
03/03/2026 20:28 GMT+7

3 người Trung Quốc và 4 người Nhật Bản đã xây dựng kịch bản giả danh cảnh sát, kiểm sát viên, tòa án Nhật Bản, gọi điện cho công dân đang sinh sống tại Nhật Bản và lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 11 tỉ đồng.

Tối 3.3, đại diện Công an Hà Nội cho biết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia, do người Trung Quốc cầm đầu.

Theo đại diện Công an Hà Nội, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, khoảng 16 giờ ngày 28.2, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nội đã đồng loạt kiểm tra 4 địa điểm nghi vấn có người nước ngoài cư trú tại Khu đô thị Ciputra (P.Phú Thượng, Hà Nội) và căn hộ 1903, tòa S, Chung cư Mipec 122 - 124 Xuân Thủy (P.Cầu Giấy, Hà Nội).

Công an Hà Nội bắt 7 người nước ngoài giả cảnh sát Nhật Bản lừa 11 tỉ- Ảnh 1.

Các nghi phạm bị bắt giữ

ẢNH: N.B

Thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện 7 người nước ngoài (3 người Trung Quốc, 4 người Nhật Bản) có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nội đã thu giữ 65 điện thoại di động, 19 máy tính bảng, 3 máy tính xách tay, 12 bộ đàm, 4 cảnh phục cảnh sát Nhật Bản và nhiều tiền mặt.

Cảnh sát xác định Z.H, quốc tịch Trung Quốc, là người chủ mưu, cầm đầu. Từ đầu tháng 8.2025 đến nay, các nghi phạm xây dựng kịch bản giả danh cảnh sát, kiểm sát viên, tòa án Nhật Bản, gọi điện cho công dân đang sinh sống tại Nhật Bản. 

Công an Hà Nội bắt 7 người nước ngoài giả cảnh sát Nhật Bản lừa 11 tỉ- Ảnh 2.
Công an Hà Nội bắt 7 người nước ngoài giả cảnh sát Nhật Bản lừa 11 tỉ- Ảnh 3.
Công an Hà Nội bắt 7 người nước ngoài giả cảnh sát Nhật Bản lừa 11 tỉ- Ảnh 4.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nội đồng loạt khám xét các địa điểm

 ẢNH: N.B

Nhóm này thông báo đã "nhặt được túi giấy tờ" của bị hại, đồng thời đưa ra thông tin giả về việc dữ liệu cá nhân của họ bị sử dụng vào hoạt động phạm pháp, yêu cầu phối hợp "xác minh điều tra" và buộc chuyển tiền điện tử Ethereum (ETH) để "phục vụ điều tra". 

Bước đầu, cảnh sát xác định nhóm nghi phạm đã chiếm đoạt số tiền khoảng 11 tỉ đồng của nhiều bị hại.

Trước đó, hồi tháng 1 vừa qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nội cũng phát hiện, triệt phá một nhóm lừa đảo công nghệ cao có tổ chức, xuyên quốc gia do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, sử dụng người Hàn Quốc để lừa đảo công dân Hàn Quốc.

Theo đại diện Công an Hà Nội, qua các vụ việc cho thấy tình hình vi phạm pháp luật có yếu tố nước ngoài diễn biến phức tạp, mang tính tổ chức, xuyên quốc gia. 

Các đối tượng lợi dụng chính sách thị thực điện tử thông thoáng để nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam, chọn Hà Nội làm nơi cư trú, ẩn náu, sau đó câu kết với các đối tượng mang quốc tịch khác để tổ chức hoạt động lừa đảo nhắm vào công dân nước ngoài, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và hình ảnh quốc gia.

Tin liên quan

Đóng giả cảnh sát hình sự, cướp tài sản của tài xế Grab

Đóng giả cảnh sát hình sự, cướp tài sản của tài xế Grab

Do nợ nần, Khánh, Toán, Tuấn, Phú mua giấy chứng minh công an nhân dân giả và còng số 8, thuê nhà dựng thành cơ quan công an rồi tổ chức bắt giữ, cướp tài sản tài xế Grab.

Giả cảnh sát hình sự tống tiền 1 tỉ đồng

Khám phá thêm chủ đề

Công an Hà Nội trung quốc Khu đô thị Ciputra lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận