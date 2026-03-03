Công an Hà Nội bắt 7 người nước ngoài giả cảnh sát Nhật Bản lừa 11 tỉ

Tối 3.3, đại diện Công an Hà Nội cho biết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia, do người Trung Quốc cầm đầu.



Theo đại diện Công an Hà Nội, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, khoảng 16 giờ ngày 28.2, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nội đã đồng loạt kiểm tra 4 địa điểm nghi vấn có người nước ngoài cư trú tại Khu đô thị Ciputra (P.Phú Thượng, Hà Nội) và căn hộ 1903, tòa S, Chung cư Mipec 122 - 124 Xuân Thủy (P.Cầu Giấy, Hà Nội).

Các nghi phạm bị bắt giữ ẢNH: N.B

Thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện 7 người nước ngoài (3 người Trung Quốc, 4 người Nhật Bản) có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nội đã thu giữ 65 điện thoại di động, 19 máy tính bảng, 3 máy tính xách tay, 12 bộ đàm, 4 cảnh phục cảnh sát Nhật Bản và nhiều tiền mặt.

Cảnh sát xác định Z.H, quốc tịch Trung Quốc, là người chủ mưu, cầm đầu. Từ đầu tháng 8.2025 đến nay, các nghi phạm xây dựng kịch bản giả danh cảnh sát, kiểm sát viên, tòa án Nhật Bản, gọi điện cho công dân đang sinh sống tại Nhật Bản.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nội đồng loạt khám xét các địa điểm ẢNH: N.B

Nhóm này thông báo đã "nhặt được túi giấy tờ" của bị hại, đồng thời đưa ra thông tin giả về việc dữ liệu cá nhân của họ bị sử dụng vào hoạt động phạm pháp, yêu cầu phối hợp "xác minh điều tra" và buộc chuyển tiền điện tử Ethereum (ETH) để "phục vụ điều tra".

Bước đầu, cảnh sát xác định nhóm nghi phạm đã chiếm đoạt số tiền khoảng 11 tỉ đồng của nhiều bị hại.

Trước đó, hồi tháng 1 vừa qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nội cũng phát hiện, triệt phá một nhóm lừa đảo công nghệ cao có tổ chức, xuyên quốc gia do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, sử dụng người Hàn Quốc để lừa đảo công dân Hàn Quốc.

Theo đại diện Công an Hà Nội, qua các vụ việc cho thấy tình hình vi phạm pháp luật có yếu tố nước ngoài diễn biến phức tạp, mang tính tổ chức, xuyên quốc gia.

Các đối tượng lợi dụng chính sách thị thực điện tử thông thoáng để nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam, chọn Hà Nội làm nơi cư trú, ẩn náu, sau đó câu kết với các đối tượng mang quốc tịch khác để tổ chức hoạt động lừa đảo nhắm vào công dân nước ngoài, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và hình ảnh quốc gia.