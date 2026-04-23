Giải cứu du khách Mỹ nặng gần 300 kg mắc kẹt trong phòng vệ sinh ở Đà Nẵng

Trưa nay 23.4, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ vừa giải cứu du khách Mỹ có thể trạng đặc biệt mắc kẹt trong phòng vệ sinh.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng giải cứu du khách Mỹ bị mắc kẹt trong phòng vệ sinh ẢNH: Đ.X

Trước đó, lúc 8 giờ 33 ngày 22.4, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo vụ việc xảy ra tại đường An Thượng 3 (phường Ngũ Hành Sơn). Nam du khách trong quá trình sinh hoạt không may bị ngã, mắc kẹt trong phòng vệ sinh và không thể tự di chuyển.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đã điều động lực lượng, phương tiện thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai phương án cứu nạn.

Quá trình giải cứu du khách Mỹ gặp nhiều khó khăn do không gian chật hẹp, trong khi nạn nhân có trọng lượng cơ thể lớn.

Lực lượng chức năng đã sử dụng thiết bị chuyên dụng, đồng thời tính toán phương án phù hợp, phá dỡ phòng vệ sinh, phối hợp chặt chẽ với công an địa phương và lực lượng y tế để đảm bảo an toàn trong quá trình đưa nạn nhân ra khỏi phòng vệ sinh.

Sau khi được giải cứu, lực lượng y tế có mặt chăm sóc, sức khỏe du khách đã ổn định ẢNH: Đ.X

Sau gần 3 giờ triển khai, đến khoảng 11 giờ 10 ngày 22.4, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân ra ngoài an toàn, bàn giao cho phía y tế chăm sóc. Du khách được xác định là ông S.A.G (65 tuổi, quốc tịch Mỹ), cao khoảng 1,8 m, nặng gần 300kg.

Nam du khách này đến Việt Nam du lịch cùng gia đình vào đầu tháng 4.