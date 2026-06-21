Đèo Bảo Lộc thông xe sau hơn 2 giờ cứu hộ xe container lao xuống vực

Sáng 21.6, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng huy động xe cẩu 200 tấn đến đèo Bảo Lộc, quốc lộ 20, để đưa chiếc xe container loại 40 feet gặp nạn trong vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tối 20.6 lên khỏi vực sâu khoảng 30 m.

Khoảng 9 giờ 30, sau nhiều nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã cẩu thành công chiếc xe container lên mặt đường ẢNH: K.P

Lực lượng CSGT chốt chặn để cứu hộ xe container lao xuống vực đèo Bảo Lộc ẢNH: P.L

Trong thời gian cứu hộ, lực lượng CSGT trạm Mađaguôi, Phòng CSGT Lâm Đồng đã tổ chức chốt chặn, phân luồng giao thông ở hai đầu đèo nhằm bảo đảm an toàn. Do vị trí xe container nằm sâu dưới vực, việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn và kéo dài nhiều giờ.

Việc tạm ngưng lưu thông khiến quốc lộ 20 ùn tắc nghiêm trọng. Hàng trăm phương tiện gồm ô tô, xe khách và xe máy nối đuôi nhau trên cả hai chiều đèo Bảo Lộc, kéo dài hơn 10 km.

Xe cộ ùn ứ trên đèo Bảo Lộc sáng 21.6 ẢNH: P.L

Các phương tiện nối đuôi nhau khoảng 10 km chờ cứu hộ xe container lao xuống vực đèo Bảo Lộc ẢNH: P.L

Đến khoảng 9 giờ 30, sau nhiều nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã cẩu thành công chiếc xe container lên mặt đường. Phương tiện bị hư hỏng nặng, phần cabin gần như biến dạng hoàn toàn. Ngay sau đó, các đơn vị khẩn trương giải phóng hiện trường để khôi phục giao thông.

Khoảng 10 giờ 30, các phương tiện bắt đầu lưu thông trở lại qua đèo Bảo Lộc. Tuy nhiên, do lượng xe ùn ứ quá lớn, tình trạng ách tắc vẫn tiếp diễn trong nhiều giờ sau đó.

Đèo Bảo Lộc phải tạm ngưng lưu thông hơn 2 giờ để cứu hộ xe container bị lật ẢNH: P.L

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 20.6, trên quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc, thuộc xã Đạ Huoai 2 (Lâm Đồng), xe container biển số 51C-228.43 do tài xế Mã Hoàng Phước (60 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển, chở hàng chục tấn khoai tây theo hướng Đà Lạt - TP.HCM.

Xe ô tô biến dạng sau khi bị container lùa xuống vực bên đèo Bảo Lộc ẢNH: PL

Khi xuống đèo đến một khúc cua, xe container bất ngờ mất lái, lao sang làn đường ngược chiều, va chạm liên hoàn với 2 ô tô con và 1 xe tải. Sau cú va chạm, xe container cùng 1 ô tô 5 chỗ lao xuống vực bên đường. Chiếc container mắc lại ở độ sâu khoảng 30 m nhờ nhiều cây gỗ lớn cản lại, còn ô tô con nằm cách mép vực khoảng 15 m với phần thân xe biến dạng nghiêm trọng.

Hàng chục mét hộ lan trên đèo Bảo Lộc bị tông gãy ẢNH: P.L

Vụ tai nạn làm cả 4 phương tiện hư hỏng nặng, hàng chục mét hộ lan trên đèo Bảo Lộc bị tông gãy. Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra tai nạn có hơn 10 người trên các phương tiện liên quan, trong đó ô tô con rơi xuống vực chở 3 người. Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong về người.