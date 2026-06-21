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Thời sự Dân sinh

Đèo Bảo Lộc thông xe sau hơn 2 giờ cứu hộ xe container lao xuống vực

Lâm Viên
Lâm Viên
Sau hơn 2 giờ tạm dừng lưu thông để phục vụ công tác cứu hộ xe container lao xuống vực sâu, đến khoảng 10 giờ 30 ngày 21.6, các phương tiện đã có thể lưu thông trở lại qua đèo Bảo Lộc trên quốc lộ 20.

Sáng 21.6, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng huy động xe cẩu 200 tấn đến đèo Bảo Lộc, quốc lộ 20, để đưa chiếc xe container loại 40 feet gặp nạn trong vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tối 20.6 lên khỏi vực sâu khoảng 30 m.

Đèo Bảo Lộc thông xe sau hơn 2 giờ cứu hộ xe container lao xuống vực - Ảnh 1.

Khoảng 9 giờ 30, sau nhiều nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã cẩu thành công chiếc xe container lên mặt đường

ẢNH: K.P

Đèo Bảo Lộc thông xe sau hơn 2 giờ cứu hộ xe container lao xuống vực - Ảnh 2.

Lực lượng CSGT chốt chặn để cứu hộ xe container lao xuống vực đèo Bảo Lộc

ẢNH: P.L

Trong thời gian cứu hộ, lực lượng CSGT trạm Mađaguôi, Phòng CSGT Lâm Đồng đã tổ chức chốt chặn, phân luồng giao thông ở hai đầu đèo nhằm bảo đảm an toàn. Do vị trí xe container nằm sâu dưới vực, việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn và kéo dài nhiều giờ.

Việc tạm ngưng lưu thông khiến quốc lộ 20 ùn tắc nghiêm trọng. Hàng trăm phương tiện gồm ô tô, xe khách và xe máy nối đuôi nhau trên cả hai chiều đèo Bảo Lộc, kéo dài hơn 10 km.

Đèo Bảo Lộc thông xe sau hơn 2 giờ cứu hộ xe container lao xuống vực - Ảnh 3.

Xe cộ ùn ứ trên đèo Bảo Lộc sáng 21.6

ẢNH: P.L

Đèo Bảo Lộc thông xe sau hơn 2 giờ cứu hộ xe container lao xuống vực - Ảnh 4.

Các phương tiện nối đuôi nhau khoảng 10 km chờ cứu hộ xe container lao xuống vực đèo Bảo Lộc

ẢNH: P.L

Đến khoảng 9 giờ 30, sau nhiều nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã cẩu thành công chiếc xe container lên mặt đường. Phương tiện bị hư hỏng nặng, phần cabin gần như biến dạng hoàn toàn. Ngay sau đó, các đơn vị khẩn trương giải phóng hiện trường để khôi phục giao thông.

Khoảng 10 giờ 30, các phương tiện bắt đầu lưu thông trở lại qua đèo Bảo Lộc. Tuy nhiên, do lượng xe ùn ứ quá lớn, tình trạng ách tắc vẫn tiếp diễn trong nhiều giờ sau đó.

Đèo Bảo Lộc thông xe sau hơn 2 giờ cứu hộ xe container lao xuống vực - Ảnh 5.

Đèo Bảo Lộc phải tạm ngưng lưu thông hơn 2 giờ để cứu hộ xe container bị lật

ẢNH: P.L

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 20.6, trên quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc, thuộc xã Đạ Huoai 2 (Lâm Đồng), xe container biển số 51C-228.43 do tài xế Mã Hoàng Phước (60 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển, chở hàng chục tấn khoai tây theo hướng Đà Lạt - TP.HCM.

Đèo Bảo Lộc thông xe sau hơn 2 giờ cứu hộ xe container lao xuống vực - Ảnh 6.

Xe ô tô biến dạng sau khi bị container lùa xuống vực bên đèo Bảo Lộc

ẢNH: PL

Khi xuống đèo đến một khúc cua, xe container bất ngờ mất lái, lao sang làn đường ngược chiều, va chạm liên hoàn với 2 ô tô con và 1 xe tải. Sau cú va chạm, xe container cùng 1 ô tô 5 chỗ lao xuống vực bên đường. Chiếc container mắc lại ở độ sâu khoảng 30 m nhờ nhiều cây gỗ lớn cản lại, còn ô tô con nằm cách mép vực khoảng 15 m với phần thân xe biến dạng nghiêm trọng.

Đèo Bảo Lộc thông xe sau hơn 2 giờ cứu hộ xe container lao xuống vực - Ảnh 7.

Hàng chục mét hộ lan trên đèo Bảo Lộc bị tông gãy

ẢNH: P.L

Vụ tai nạn làm cả 4 phương tiện hư hỏng nặng, hàng chục mét hộ lan trên đèo Bảo Lộc bị tông gãy. Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra tai nạn có hơn 10 người trên các phương tiện liên quan, trong đó ô tô con rơi xuống vực chở 3 người. Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong về người.

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