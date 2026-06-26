Đột quỵ, tử vong khi đang leo cây rừng cao 40 m để lấy mật ong

Chiều 26.6, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Công an xã Trà Bồng vừa phối hợp Ban Chỉ huy quân sự xã đưa thi thể một người dân tử vong trong lúc đi lấy mật ong trên rừng về bàn giao cho gia đình.

Lực lượng chức năng đưa thi thể người đàn ông tử vong về nhà ẢNH: CÔNG AN XÃ TRÀ BỒNG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 45 chiều qua 25.6, Công an xã Trà Bồng tiếp nhận tin báo ông Lê Phước An (49 tuổi, ở thôn Xuân Khương, xã Trà Bồng) trong lúc đi lấy mật ong tại khu vực núi Xầm Rúc, thôn 4, xã Trà Bồng đã bị đột quỵ và tử vong. Ông An gặp nạn khi đang leo trên cây, cách mặt đất khoảng 40 m.

Khu vực xảy ra vụ việc nằm trong vùng rừng núi hiểm trở, giáp ranh với địa bàn huyện Núi Thành (Quảng Nam cũ), nay thuộc thành phố Đà Nẵng.

Người đàn ông lấy mật ong trên cây cao bị đột quỵ tử vong ẢNH: CÔNG AN XÃ TRÀ BỒNG

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Trà Bồng phối hợp Ban Chỉ huy quân sự xã thành lập tổ công tác gồm 20 cán bộ, chiến sĩ băng rừng tiếp cận hiện trường để tổ chức đưa thi thể nạn nhân xuống đất.

Do địa hình phức tạp, việc tiếp cận và đưa thi thể gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 14 giờ chiều nay 26.6, lực lượng chức năng mới đưa được thi thể ông An về đến trung tâm xã Trà Bồng và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.