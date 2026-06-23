Xe máy chở 3 người tông trực diện xe tải, cả 3 tử vong tại chỗ

Trưa 23.6, tin từ Công an xã Hậu Nghĩa (tỉnh Tây Ninh) cho biết đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh hoàn tất điều tra ban đầu vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Nghĩa, khiến 3 người tử vong. Nguyên nhân bước đầu được xác định do người điều khiển xe máy có sử dụng rượu bia, đi sai phần đường.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ 30 phút rạng sáng 23.6, lực lượng Công an và Ban Chỉ huy Quân sự xã Hậu Nghĩa (tỉnh Tây Ninh) nhận được tin báo về một vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường ĐT.822 đoạn thuộc ấp Tân Mỹ, xã Hậu Nghĩa.

Tại hiện trường, các lực lượng chức năng xác định vụ va chạm xảy ra giữa xe ô tô tải mang biển kiểm soát 50H-168.16 và xe máy biển kiểm soát 62AA-316.64. Thời điểm trên, chiếc xe tải do tài xế Trần Ngọc Quyết (35 tuổi, ngụ thôn Lâm Thượng, xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển đang trên lộ trình giao hàng.

Xe máy 62AA-316.64 chở theo 3 người gồm: anh L.M.T (26 tuổi, ngụ ấp Tân Mỹ, xã Hậu Nghĩa, Tây Ninh); N.T.P (14 tuổi, ngụ ấp Hòa Hiệp 2, xã Hiệp Hòa, Tây Ninh) và L.T.N (17 tuổi, ngụ ấp An Định, xã An Ninh, Tây Ninh).

Cú đâm mạnh và trực diện vào xe tải khiến cả 3 thanh niên đi trên xe máy văng xuống đường, tử vong tại chỗ. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, tại thời điểm khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng chưa thể xác định được ai là người cầm lái chiếc xe máy.

Sau cú tông cực mạnh, xe máy nằm kẹt dưới gầm xe tải ẢNH: CTV

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy chiếc xe máy bị biến dạng, hư hỏng hoàn toàn phần khung sườn, còn chiếc xe ô tô tải cũng bị móp méo, vỡ nát phần đầu xe.

Qua kết quả điều tra, xác minh dấu vết và chứng cứ thu thập được, Công an xã Hậu Nghĩa cùng lực lượng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh kết luận nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn thương tâm là do nhóm 3 thanh niên đi xe máy trước đó đã sử dụng rượu bia, dẫn đến việc mất kiểm soát tay lái và lao thẳng vào chiếc xe tải đang lưu thông.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.