Vì sao cửa ngõ Mỹ Hạnh nối Tây Ninh với TP.HCM thường xuyên kẹt xe?

Ngày 19.6, PV Thanh Niên tiếp tục ghi nhận tình trạng kẹt xe nghiêm trọng trên đường tỉnh 824, đoạn thuộc địa bàn xã Mỹ Hạnh (tỉnh Tây Ninh) hướng về khu vực gần cầu TL.9 và cầu Lớn Hóc Môn trên đường Nguyễn Văn Bứa (TP.HCM).

Tranh nhau từng chút trên đường vì kẹt xe

Theo các tài xế, tình trạng kẹt xe tại đây xảy ra vào buổi sáng và giờ tan tầm gần như mỗi ngày. Thực trạng này kéo dài hơn 2 năm qua, tính từ lúc tỉnh Long An (nay là Tây Ninh) đầu tư mở rộng đường tỉnh 824, đoạn từ giao lộ đường tỉnh 830 đến cầu TL.9 dài hơn 19 km.

Cửa ngõ Mỹ Hạnh vào TP.HCM thường xuyên kẹt xe kéo dài trên đường tỉnh 824 hướng về cầu TL.9 ẢNH: BẮC BÌNH

Tài xế xe tải Bùi Văn Trí (ở xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) chia sẻ: "Mỗi tuần kẹt xe 4, 5 ngày. Thường thì kẹt từ rạng sáng đến tầm 10 giờ và khoảng 16 giờ. Phải đến 20 - 21 giờ mới lưu thông thuận lợi qua cầu TL.9, cầu Lớn Hóc Môn để vào TP.HCM được. Ngán ngẩm lắm nhưng ngày nào tôi cũng phải đi qua đường này để giao hàng ở TP.HCM".

Nhu cầu giao thông qua cầu TL.9 vào TP.HCM rất lớn nên thường xuyên bị kẹt xe ẢNH: BẮC BÌNH

Thường xuyên di chuyển từ TP.HCM qua xã Mỹ Hạnh (tỉnh Tây Ninh) để làm việc, anh Nguyễn Văn Lư bày tỏ lo lắng về nguy cơ mất an toàn giao thông: "Đoạn đường này kẹt xe rất thường xuyên mà toàn xe tải lớn, container… lại có nhiều giao lộ kết nối vào đường tỉnh 824 để hướng về cầu TL.9 nên lúc kẹt xe, các xe tranh nhau từng chút để di chuyển. Những lúc ấy lại có nhiều xe ba gác, xe máy của công nhân từ các khu - cụm công nghiệp xung quanh chen lấn vào, trông cực kỳ nguy hiểm. Tôi đã chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn xảy ra tại đây rồi".

Khi nào TP.HCM và Tây Ninh xóa được "nút thắt cổ chai" TL.9 ?

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đặng Hoàng Chương, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, khẳng định đường tỉnh 824 là cửa ngõ kết nối giao thông rất quan trọng của tỉnh Tây Ninh với TP.HCM. Tuy nhiên, từ nhiều năm qua, đoạn kết nối này đã trở thành "điểm đen" về giao thông do ùn ứ phương tiện liên tục.

Buổi sáng và giờ tan tầm thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe trên đường tỉnh 824, hướng về TP.HCM ẢNH: BẮC BÌNH

Về nguyên nhân, ông Chương cho biết, do đường tỉnh 824 đã được tỉnh Long An (cũ) đầu tư nâng cấp lên 4 làn xe, hoàn thành từ năm 2024 nên lưu lượng phương tiện đổ dồn về tuyến đường này để vào TP.HCM tăng đột biến. Trong khi đó, điểm giao với TP.HCM tại cầu TL.9 đường Nguyễn Văn Bứa hiện chỉ có 2 làn xe. Sự chênh lệch này vô hình trung tạo thành "nút thắt cổ chai".

Để xử lý dứt điểm tình trạng này, ngày 1.10.2025, Chủ tịch UBND TP.HCM và Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã họp bàn, thống nhất phương án đồng bộ hạ tầng. Theo đó, TP.HCM sẽ đầu tư nâng cấp đường Nguyễn Văn Bứa (đoạn từ ngã Ba Giồng đến cầu TL.9) lên 6 làn xe. Phía tỉnh Tây Ninh sẽ chi ngân sách để mở rộng đường tỉnh 824, đoạn đường dài khoảng 100 m (tính từ cầu TL.9) lên 6 làn xe cho đồng bộ.

Giờ tan tầm đến tối, xe máy phải chen chúc vào làn xe ô tô, xe tải đang ùn ứ để di chuyển ẢNH: BẮC BÌNH

Cũng theo ông Chương, ngày 17.3.2026 vừa qua, lãnh đạo Sở Xây dựng của tỉnh Tây Ninh và TP.HCM đã tiếp tục họp bàn chi tiết để triển khai đồng bộ 2 dự án này. Hiện hai sở đang trong quá trình rà soát hiện trạng thực tế tại dự án để trình cấp có thẩm quyền xem xét phân bổ vốn, quyết tâm triển khai thực hiện và hoàn thành toàn bộ công trình trong giai đoạn 2026 - 2030.