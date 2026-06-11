Tây Ninh muốn xã hội hóa hơn 20.000 tỉ đồng kiến tạo trung tâm hành chính mới

Ngày 11.6, tin từ Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết sở này vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Đề án hình thành Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Tây Ninh.

Điểm cốt lõi của tham mưu này là mong muốn áp dụng phương án đối tác công - tư, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao nhằm huy động hơn 20.000 tỉ đồng nguồn vốn xã hội hóa để kiến tạo một Trung tâm hành chính - chính trị tập trung cùng mạng lưới giao thông liên vùng đồng bộ.

Tháng 3.2026, UBND xã Long Hựu công bố quyết định quy hoạch khu đô thị mới Long Hựu với diện tích 2.609 ha, chiếm hơn 90% diện tích đất tự nhiên của xã ẢNH: B.B

Cụ thể hơn, theo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, sau khi hạch toán, trừ kinh phí giải phóng mặt bằng khoảng 2.609 ha tại Dự án khu đô thị mới Long Hựu (thuộc xã Long Hựu, cách các xã Đức Hòa - Hậu Nghĩa khoảng 60 km), số tiền sử dụng đất đối ứng dự kiến thu về cho tỉnh được xác định là 20.560 tỉ đồng.

Sở Xây dựng mong muốn dùng số tiền này chi trả cho 3 dự án hạ tầng trọng điểm, gồm: Dự án Trung tâm hành chính - chính trị tập trung của tỉnh (quy mô khu vực lập quy hoạch chi tiết khoảng 300 ha) được khái toán tổng mức đầu tư khoảng 8.000 tỉ đồng; Dự án trục động lực kết nối Long An - Tân Ninh (đoạn từ đường Vành đai 4 đến quốc lộ 22), với tổng vốn 9.475 tỉ đồng; Dự án trục động lực Đức Hòa kết nối trực tiếp với đường Võ Văn Kiệt của TP.HCM, với kinh phí 3.000 tỉ đồng.

Như vậy, tổng giá trị xây dựng của 3 dự án theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao khoảng 20.475 tỉ đồng, vừa vặn cân đối với nguồn thu từ quỹ đất đối ứng khu đô thị Long Hựu.

Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh mong muốn sử dụng hơn 20.000 tỉ đồng mà tỉnh thu được từ Dự án khu đô thị mới Long Hựu để đầu tư cho 3 dự án cốt lõi phục vụ cho việc di dời Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh ẢNH: B.B

Tại tờ trình, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cũng kiến nghị UBND tỉnh cấp chủ trương lập Quy hoạch phân khu khu vực định hướng hình thành khu đô thị Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh, với tổng quy mô khảo sát, lập quy hoạch lên tới khoảng 3.358 ha (tỷ lệ 1/2000). Khu trung tâm hành chính - chính trị sẽ nằm trong đó. Thời gian kiến nghị thực hiện và dự kiến hoàn thành toàn bộ đồ án quy hoạch phân khu này trong quý 3/2026.

Phương án của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh đảm bảo di dời trụ sở Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh từ phường Long An và phường Tân Ninh về khu vực phía bắc các xã Đức Hòa - Hậu Nghĩa mà không gây áp lực lớn lên ngân sách tỉnh. Theo quyết định điều chỉnh quy hoạch tỉnh Tây Ninh thì việc di dời Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh sẽ được cân nhắc thực hiện tại giai đoạn sau năm 2030.

Hiện khu đô thị mới Long Hựu của tỉnh Tây Ninh (thuộc xã Long Hựu Đông và Long Hựu Tây, huyện Cần Đước, tỉnh Long An cũ) chỉ mới được công bố dự án (quy hoạch 1/2000), chưa được tiến hành giải phóng mặt bằng và chưa có nhà đầu tư.