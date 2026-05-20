Tắm biển, bé trai 12 tuổi ở Quảng Ngãi bị sóng cuốn mất tích

Hải Phong
20/05/2026 13:58 GMT+7

Đang tắm biển, hai cháu bé ở phường Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) không may bị đuối nước. Một em được cứu sống, em còn lại bị sóng cuốn mất tích. Hiện các lực lượng chức năng và người dân đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Trưa 20.5, ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) cho biết, hiện cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích đuối nước khi tắm biển.

Lực lượng chức năng tìm kiếm bé trai 12 tuổi tắm biển mất tích ở Quảng Ngãi

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 19.5, hai em P.N.P (12 tuổi) và P.D.T (13 tuổi, đều ở tổ dân phố Long Thạnh 2, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi) trong lúc tắm biển tại khu vực bãi biển thuộc tổ dân phố Long Thạnh 2, phường Sa Huỳnh thì bị đuối nước.

Sau đó, em P.D.T được người dân cứu và đưa vào bờ cấp cứu, còn em P.N.P bị sóng cuốn trôi và mất tích.

Lực lượng dân quân phường Sa Huỳnh xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân mất tích

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đến hiện trường để tổ chức tìm kiếm nạn nhân. 

Lực lượng dân quân thường trực của địa phương cũng tổ chức xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân sát bờ biển, nhưng đến trưa 20.5 vẫn chưa tìm thấy em P.

Quảng Ngãi: Tắm biển 3 người trong một gia đình đuối nước, 2 người mất tích

Chiều mùng 5 tết, tại bãi biển Mỹ Khê (Quảng Ngãi), 3 người trong một gia đình khi tắm biển bất ngờ bị sóng cuốn ra xa đuối nước, khiến 2 người mất tích, 1 cháu nhỏ được cứu sống và đang điều trị.

