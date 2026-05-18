Người đàn ông lao ra biển cứu thành công cháu bé bị đuối nước

Tối nay 18.5, thông tin từ Trạm kiểm soát biên phòng Roòn (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị) cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan để sơ cứu kịp thời cho một cháu bé bị đuối nước.

Cháu K. được lực lượng chức năng và người dân ứng cứu kịp thời ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, vào lúc 17 giờ 15 phút chiều nay (18.5), tại khu vực bãi biển đối diện thôn Yên Hải (xã Hòa Trạch, Quảng Trị), cháu P.N.B.K (8 tuổi, trú thôn Yên Hải) trong lúc tắm biển đã bị sóng cuốn xa bờ 150 m và bị đuối nước.

Phát hiện vụ việc, ông Ngô Thanh Hồng (49 tuổi, trú thôn Đông Tĩnh, xã Hòa Trạch) đã nhanh chóng lao ra biển ứng cứu, đưa cháu bé vào bờ thành công.

Ngay sau đó, Trạm kiểm soát biên phòng Roòn đã phối hợp với Trạm y tế xã, lực lượng công an, chính quyền địa phương và người dân tiến hành sơ cứu cho nạn nhân. Thời điểm được đưa vào bờ, tình trạng sức khỏe của cháu K. rất yếu. Nhờ được sơ cứu kịp thời, sức khỏe cháu tạm thời ổn định.

Hiện tại, gia đình đã đưa cháu K. đến Bệnh viện đa khoa Ba Đồn để tiếp tục cấp cứu, theo dõi và điều trị.