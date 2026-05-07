Đinh sắt sắc nhọn trên bãi biển Hải Tiến

Bãi biển Hải Tiến dài hơn 6 km (thuộc địa phận các xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa) - là bãi biển đẹp của tỉnh Thanh Hóa, chỉ đứng sau biển Sầm Sơn. Mỗi năm, biển Hải Tiến thu hút hàng triệu lượt du khách về nghỉ dưỡng, tắm biển. Tuy nhiên, thời gian gần đây, biển Hải Tiến đang xuất hiện nhiều "mối nguy" cho người dân, du khách khi trên bãi biển xuất hiện "bãi trông".

Ghi nhận của Thanh Niên sáng 7.5 khi thủy triều xuống, bãi biển Hải Tiến lộ ra những nguy hiểm nếu người dân, du khách không cẩn thận.

Nhiều tảng bê tông chứa cốt thép bị đập vỡ trong quá trình tháo dỡ các bàn tay "khổng lồ" hồi tháng 1, nhưng đơn vị thi công không dọn dẹp sạch, còn nhiều tảng nằm trên bãi tắm Hải Tiến gây nguy hiểm ẢNH: MINH HẢI

Một cọc sắt nhô khỏi mặt cát khoảng 30 cm ở bãi biển Hải Tiến khi thủy triều xuống. Thủy triều lên, du khách xuống tắm sẽ rất nguy hiểm. Đây là cọc sắt còn sót lại sau khi phá dỡ các bàn tay "khổng lồ". ẢNH: MINH HẢI

Sau các cơn bão năm 2025, hệ thống kè biển bị sóng đánh sập, nhiều tảng bê tông từ bờ kè trôi ra bãi tắm trông nhếch nhác và nguy hiểm cho người tắm ẢNH: MINH HẢI

Trên các tảng bê tông, hàu và hà sinh sôi, không cẩn thận đạp phải rất dễ đứt chân ẢNH: MINH HẢI

Không khó để thấy nhiều đầu sắt, đoạn sắt sắc nhọn như trông trên bãi khi thủy triều rút ẢNH: MINH HẢI

Kè biển Hải Tiến đoạn phía trước khách sạn Ánh Phương bị hư hỏng nặng nề đến nay chưa được sửa chữa ẢNH: MINH HẢI

Từ khu vực quảng trường trung tâm của biển Hải Tiến về phía nam có hơn 10 lối lên xuống biển, hầu hết đã bị hư hỏng, gây khó khăn cho người lên xuống để tắm biển ẢNH: MINH HẢI

Nhiều biển cảnh báo nguy hiểm được chính quyền địa phương đặt để cảnh báo người dân, du khách ẢNH: MINH HẢI

Khu vực cửa cống Phúc Ngư (thuộc thôn 1, xã Hoằng Tiến; trước đây là thôn 1, xã Hoằng Trường) sau khi thi công kè biển, nhiều tảng bê tông, vữa thi công thừa không được dọn dẹp gây mất mỹ quan ẢNH: MINH HẢI

Gần khu du lịch Flamingo Hải Tiến còn nhiều cây củi đang phân hủy gây mùi hôi thối và nhô lên khỏi mặt đất mỗi khi có sóng lớn đánh trôi lớp cát bề mặt. Ngày 7.5, chính quyền địa phương phải huy động 2 máy xúc và nhân lực thu dọn. ẢNH: MINH HẢI

Ông Lê Duy Trọng, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng UBND xã Hoằng Tiến, cho biết các cơn bão năm 2025 đã đánh sập hệ thống bờ kè nên một số tảng bê tông tràn ra bãi cát. Quá trình thu dọn đá khi dỡ bỏ các bàn tay khổng lồ đơn vị thi công không dọn sạch. "Chúng tôi sẽ yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức thu dọn sạch sẽ đá, bê tông và các cọc thép nhọn ở khu vực bãi cát để đảm bảo an toàn cho người tắm biển. Riêng đoạn gần khu du lịch Flamingo chúng tôi sẽ dọn sạch trong vài ngày tới", ông Trọng cho hay. ẢNH: MINH HẢI