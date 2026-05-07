Đinh sắt sắc nhọn trên bãi biển Hải Tiến

Thân cây lô nhô, đinh sắt hoen gỉ sắc nhọn... đang khiến bãi biển Hải Tiến (Thanh Hóa) thành nỗi bất an với người dân, du khách khi mùa du lịch biển đã bắt đầu.
Bãi biển Hải Tiến dài hơn 6 km (thuộc địa phận các xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa) - là bãi biển đẹp của tỉnh Thanh Hóa, chỉ đứng sau biển Sầm Sơn. Mỗi năm, biển Hải Tiến thu hút hàng triệu lượt du khách về nghỉ dưỡng, tắm biển. Tuy nhiên, thời gian gần đây, biển Hải Tiến đang xuất hiện nhiều "mối nguy" cho người dân, du khách khi trên bãi biển xuất hiện "bãi trông".
Ghi nhận của Thanh Niên sáng 7.5 khi thủy triều xuống, bãi biển Hải Tiến lộ ra những nguy hiểm nếu người dân, du khách không cẩn thận.
Không khó để thấy nhiều đầu sắt, đoạn sắt sắc nhọn như trông trên bãi khi thủy triều rút
