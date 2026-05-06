Đang làm tóc trong tiệm, nữ giảng viên đại học kịp thời cứu bé trai đuối nước





Mấy ngày qua, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền nhiều clip có chung nội dung là một phụ nữ từ tiệm làm tóc chạy ra hỗ trợ, thực hiện ép tim ngoài lồng ngực cứu bé trai đuối nước tỉnh lại.

Theo nội dung đoạn clip, một bé trai khoảng 10 tuổi được người đàn ông vác trên vai, vừa chạy vừa hô hoán việc cháu bé bị đuối nước. Tiếng hô thu hút nhiều người dân địa phương chạy đến, trong đó có một phụ nữ mặc áo bông ra tay tiếp cứu.

Cháu bé sau đó được đặt nằm trên ghế đá và được người phụ nữ này thực hiện ép tim ngoài lồng ngực. Sau khi thấy tim đập lại, cháu bé có dấu hiệu sự sống, người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Đoạn clip trở nên "viral" trên các nền tảng mạng xã hội và nhận được "mưa lời khen" từ cộng đồng mạng. Nhiều người nhanh chóng tìm ra lai lịch người phụ nữ trên đang là giảng viên Đại học Trà Vinh.

Ngày 6.5, PV Thanh Niên tìm hiểu sự việc và được biết, người phụ nữ cứu sống bé trai trong đoạn clip nêu trên là cô Trương Thị Bích Uyên, giảng viên bộ môn điều dưỡng lâm sàng, Khoa Điều dưỡng, Trường Y dược, thuộc Đại học Trà Vinh.

Theo đó, sự việc xảy ra trưa 30.4, khi cô Uyên đang làm tóc tại một tiệm ở xã Phương Thạnh, tỉnh Vĩnh Long. Lúc này, cô Uyên nhận được thông tin bé trai tên S.L (10 tuổi, ở xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long) đang bị đuối nước gần đó. Khi được đưa lên bờ, cháu bé tím tái, chưa có dấu hiệu ngưng thở.

Nhờ sự kiên trì ép tim, bé trai đã có phản ứng, trào dịch ở mũi. Sau dấu hiệu "hồi sinh" đó, cháu bé tiếp tục được ép tim ngoài lồng ngực cho đến khi chở đến bệnh viện. Với kinh nghiệm 14 năm công tác, hành động bình tĩnh, kịp thời và đúng kiến thức của cô Uyên, đã giúp cứu mạng sống cháu bé.

"Trong đầu tôi lúc đó chỉ muốn sơ cứu bé thật nhanh chóng và kịp thời bằng kiến thức và kinh nghiệm của bản thân. Tôi rất mừng khi bé có dấu hiệu tỉnh lại", Cô Uyên chia sẻ.

Theo thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh, bé trai gặp nạn được sơ cứu kịp thời nên khi nhập viện đã tỉnh, chưa ghi nhận ảnh hưởng đến các cơ quan khác trong cơ thể, có thể đi lại, nói chuyện và đã được xuất viện sau 5 ngày theo dõi.



