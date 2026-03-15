Tàu SAR 631 xuyên đêm vượt sóng cứu người từ đảo Cù Lao Chàm

Ngày 15.3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II cho biết, đơn vị vừa kịp thời tổ chức cứu nạn, đưa một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch từ đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP.Đà Nẵng) vào đất liền điều trị.

Trước đó, lúc 20 giờ 46 phút ngày 14.3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II nhận được thông tin khẩn cấp từ Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng về việc trên đảo Cù Lao Chàm có một bệnh nhân bị suy hô hấp cấp, hôn mê, tình trạng chuyển biến nhanh và đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Tàu SAR 631 xuyên đêm đưa bệnh nhân từ đảo Cù Lao Chàm vào đất liền cấp cứu an toàn ẢNH: C.X

Bệnh nhân đang được cấp cứu tại Trạm xá quân dân y Tân Hiệp, song cơ sở y tế tại đảo không đủ điều kiện để tiếp tục điều trị. Trong khi đó, thời điểm này khu vực đảo Cù Lao Chàm đang có thời tiết xấu, sóng lớn khiến đảo bị cô lập, các phương tiện thông thường không thể đưa bệnh nhân vào đất liền.

Trước tình huống khẩn cấp, được sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II đã điều động tàu SAR 631 đang ứng trực tại Đà Nẵng khẩn trương rời bến thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

Cùng đi trên tàu có ê kíp y, bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu TP.Đà Nẵng để sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu trên đường di chuyển. Đến 22 giờ 45 phút tối 14.3, tàu SAR 631 tiếp cận khu vực đảo Cù Lao Chàm.

Với sự phối hợp của lực lượng bộ đội biên phòng, quân y và dân quân trên đảo, bệnh nhân được đưa từ trạm xá lên tàu để tiến hành cấp cứu ban đầu và nhanh chóng đưa về đất liền.

Đến 0 giờ 30 phút ngày 15.3, tàu SAR 631 đã đưa bệnh nhân về đến bờ an toàn và bàn giao cho các lực lượng chức năng theo quy định.

Ngay sau đó, Trung tâm Cấp cứu TP.Đà Nẵng tiếp nhận bệnh nhân và chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch và đang được các bác sĩ theo dõi, chăm sóc tích cực.