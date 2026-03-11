Hải quân xuyên đêm vượt sóng lớn, lai dắt tàu cá Quảng Ngãi cùng 36 ngư dân về bờ an toàn

Sáng 11.3, tàu 950 thuộc Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã lai kéo thành công tàu cá QNg 90459 TS cùng 36 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi gặp nạn trên biển cập cảng Ba Ngòi (phường Cam Linh, Khánh Hòa) an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 10.3, Sở Chỉ huy Vùng 4 Hải quân nhận được tin báo tàu cá QNg 90459 TS bị hỏng máy lái, thả trôi trên biển tại vị trí cách đảo Hòn Tre (Khánh Hòa) khoảng 28 hải lý về hướng đông nam, cách mũi Cam Linh khoảng 26 hải lý về hướng đông bắc.

Ngay sau khi nhận lệnh Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 955 triển khai cho tàu 950 khẩn trương cơ động đến khu vực tàu cá gặp nạn.

Thời tiết khu vực tàu cá gặp nạn không thuận lợi ẢNH: LÊ QUYỀN

Sau hơn hai giờ hành trình trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, tàu 950 tiếp cận được tàu cá. Khu vực biển lúc này có gió đông bắc cấp 5 - 6, sóng cao 2 - 3 m, mưa lớn, khiến việc triển khai các phương án cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ chiến sĩ tàu 950 nhanh chóng ổn định tình hình, thăm hỏi động viên ngư dân, đồng thời khẩn trương triển khai làm dây lai kéo tàu cá.

Cán bộ chiến sĩ tàu 950 nỗ lực lai kéo tàu bị nạn về đất liền ẢNH: LÊ QUYỀN

Sau hơn một giờ nỗ lực trong điều kiện sóng gió phức tạp, việc làm dây lai hoàn thành. Đến khoảng 21 giờ ngày 10.3, tàu 950 bắt đầu lai kéo tàu cá QNg 90459 TS cùng toàn bộ 36 ngư dân hành trình về đất liền. Suốt quá trình lai kéo, cán bộ chiến sĩ thường xuyên theo dõi tình trạng tàu cá và liên tục động viên để bà con yên tâm.

Tàu cá QNg 90459 TS cùng 36 ngư dân cập cảng Ba Ngòi (phường Cam Linh, Khánh Hòa) an toàn ẢNH: LÊ QUYỀN

Cơ quan chức năng đón các ngư tại bến cảng ẢNH: LÊ QUYỀN

Ông Ngô Văn Cần, thuyền trưởng tàu cá, chia sẻ khi vừa đặt chân lên cảng Ba Ngòi: "Khi về đến bờ an toàn, tôi và các ngư dân vui mừng khôn xiết. Nếu để lâu không biết chuyện gì sẽ xảy ra, vì trên biển gió bắt đầu lớn dần". Hiện sức khỏe toàn bộ 36 ngư dân đã ổn định.

Hành động kịp thời của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ, mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân trên biển, là chỗ dựa tin cậy để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Tổ quân y Vùng 4 Hải quân kiểm tra tình trạng sức khỏe các ngư dân khi cập cảng ẢNH: LÊ QUYỀN

Đại tá Lương Xuân Giáp, Phó chủ nhiệm chính trị cùng đại diện cơ quan chức năng của Vùng 4 đến động viên ngư dân ẢNH: LÊ QUYỀN

Như Thanh Niên đã thông tin, tàu cá QNg 90459 TS xuất bến ngày 28.2 để hành nghề câu mực xà. Đến ngày 6.3, tàu gặp sự cố hỏng máy lần đầu, khắc phục tạm thời rồi tiếp tục hỏng hoàn toàn vào sáng 9.3, buộc phải thả trôi tự do với tốc độ khoảng 2,5 hải lý/giờ. Gia đình chủ tàu ngay sau đó báo Trạm kiểm soát biên phòng Bình Thạnh và chính quyền địa phương nhờ hỗ trợ.