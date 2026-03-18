Lan tỏa tinh thần yêu nước từ chương trình 'Tháng 3 biên giới'

Ngày 18.3, tại Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Giao Long (Bộ đội biên phòng Vĩnh Long), Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Tháng 3 biên giới” năm 2026.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn, 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng Việt Nam.

Đoàn viên, thanh niên ra quân chiến dịch "Hãy làm sạch biển" năm 2026 ẢNH: NAM LONG

Tại chương trình, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn, của lực lượng Bộ đội biên phòng Việt Nam và Ngày biên phòng toàn dân. Qua đó, tiếp tục giáo dục, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của người trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống "đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn".

Đoàn viên, thanh niên và cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Giao Long tham gia thu gom rác thải tại bãi biển thuộc xã Thới Thuận ẢNH: NAM LONG

Anh Nguyễn Thanh Nhã, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Vĩnh Long, nhấn mạnh vai trò của người trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội biên phòng triển khai hiệu quả các hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo cho người dân khu vực biên giới, biển.

Đại diện Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Giao Long, thiếu tá Đoàn Văn Viện khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với địa phương và các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, vận động quần chúng, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển.

Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 12 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, ngư dân bám biển (mỗi phần gồm nhu yếu phẩm và 500.000 đồng tiền mặt); trao 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; tặng 8 phần quà (mỗi phần 500.000 đồng) cho chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ tại Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long.

Sau buổi lễ, đoàn viên, thanh niên tham gia thu gom rác thải trong chiến dịch "Hãy làm sạch biển"tại bãi biển xã Thới Thuận.

Chương trình "Tháng 3 biên giới" năm 2026, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân - dân, chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới biển, qua đó chung tay xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.