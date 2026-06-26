Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi bị phê bình

Ngày 26.6, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận đã ký văn bản phê bình, kiểm điểm trách nhiệm trong việc chậm trễ thực hiện dự án đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn 25 xã phường phía đông của tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: N.Đ

Trước đó, ngày 10.4, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch hoàn thành cơ bản cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh trong năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian qua, lãnh đạo UBND tỉnh đã nhiều lần tổ chức họp, ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc triển khai nhiệm vụ.

Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan chủ đầu tư dự án) vẫn chưa hoàn thành việc thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán của dự án đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn 25 xã, phường phía đông.

Để chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê bình ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, vì chậm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao và chưa thực hiện nghiêm các chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh.

Đồng thời, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo sở, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và đơn vị tư vấn có liên quan; làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong từng khâu thực hiện, báo cáo kết quả về UBND tỉnh thông qua Sở Nội vụ.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh

Không chỉ chậm tiến độ dự án cơ sở dữ liệu đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường còn bị UBND tỉnh nhiều lần nhắc nhở đối với các nhiệm vụ trọng tâm khác.

Cụ thể, ngày 22.6, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, tiếp tục ký văn bản yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh, mặc dù nhiệm vụ này đã được giao hoàn thành trong quý 2/2026 và lãnh đạo tỉnh nhiều lần chỉ đạo, đôn đốc nhưng đến nay Sở Nông nghiệp và Môi trường vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét ban hành.

Do đó, để đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, kịp thời ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo tiến độ đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo các đơn vị có liên quan, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hồ sơ tham mưu UBND tỉnh.

Mọi chậm trễ làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tiếp đó, ngày 24.6, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ký văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc chậm trễ thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chưa chủ động triển khai thực hiện, hoàn thành hồ sơ đảm bảo theo đúng quy trình, thủ tục và quy định của pháp luật để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 (ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung giá đất trong bảng giá đất) theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 14.6.

Trường hợp chậm đề xuất trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung giá đất gây ảnh hưởng đến các nghĩa vụ tài chính đất đai và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan có thẩm quyền.