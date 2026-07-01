5 lỗi vi phạm giao thông mới theo Nghị định 238, xử phạt từ 15.8

Chở trẻ em trên ô tô mà không có ghế an toàn sẽ bị phạt cảnh cáo

Theo quy định cũ tại Nghị định 168/2024, hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ sẽ đều bị phạt tiền 800.000 - 1 triệu đồng.

Từ 15.8, khi Nghị định 238/2026 có hiệu lực, nhóm hành vi trên được tách làm hai, với hai hình thức xử phạt khác nhau.

Chở trẻ em trên ô tô mà không có ghế an toàn sẽ bị phạt cảnh cáo ẢNH: T.N

Trong đó, nếu chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế) vẫn bị phạt tiền 800.000 - 1 triệu đồng.

Còn hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên xe mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách) sẽ chỉ bị phạt cảnh cáo (nhẹ hơn phạt tiền).

Rất nhiều người thắc mắc vậy từ nay đến trước 15.8, ô tô không có ghế trẻ em có bị phạt hay không. Cục CSGT khẳng định là "không xử phạt", chế tài về thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ chỉ áp dụng từ 15.8 trở đi.

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Xe ghép "trá hình" bị phạt đến 14 triệu

Nghi định 238/2026 quy định phạt tiền từ 12 - 14 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền hoặc ký hợp đồng, nhận đặt chỗ để chở người trên xe (còn gọi là xe ghép - PV).

Người vi phạm ngoài bị phạt tiền còn bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Bộ Công an cho hay, tình trạng "xe ghép" gây thiếu công bằng và minh bạch trong hoạt động kinh doanh vận tải, đồng thời gây thất thu thuế cho ngân sách, trốn tránh hoạt động quản lý nhà nước về vận tải đường bộ. Do đó, cần bổ sung chế tài đối với vi phạm này.

Nhiều lỗi vi phạm giao thông mới sẽ bị xử phạt từ 15.8 ẢNH: TIẾN TRẠCH

Sử dụng thiết bị thay đổi nhận diện biển số, phạt đến 26 triệu

Nghị định 238/2026 quy định mức phạt 20 - 26 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô có hành vi sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin biển số xe của phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).

Với xe máy, vi phạm này sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng.

Đây là điểm mới so với quy định hiện hành, bên cạnh các hành vi "truyền thống" như gắn biển số không đúng vị trí, sơn hoặc dán lên biển số, gắn biển số bị bẻ cong hoặc che lấp… có cùng mức chế tài nêu trên.

Chở vật liệu xây dựng mà không che đậy, phạt tới 4 triệu

Nghị định 238/2026 còn bổ sung quy định phạt tiền 2 - 4 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô chở vật liệu xây dựng mà không che đậy.

Ngoài ra, phạt tiền 1 - 2 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng mà đón, trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tại một địa điểm cố định khác do đơn vị kinh doanh vận tải thuê, hợp tác kinh doanh, trên các tuyến đường phố.

Cùng đó là vận chuyển không đúng đối tượng theo quy định (áp dụng đối với xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng vận chuyển trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân).