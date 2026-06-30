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Thời sự

Cục CSGT lý giải quy định xử phạt với xe gia đình không có ghế trẻ em

Mai Hà
Mai Hà
Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết đã nhận được thắc mắc của nhiều người dân về hiệu lực thi hành của Nghị định 238/2026/NĐ-CP đối với quy định về xử phạt liên quan đến ghế an toàn cho trẻ em trên xe ô tô.

Đại diện Cục CSGT cho hay, Nghị định 168 có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2026. Theo đó, hành vi vi phạm: "chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định" bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Cục CSGT: Từ 1.7 - 14.8 vẫn phạt tiền xe gia đình không có ghế trẻ em- Ảnh 1.

Do Nghị định 238 tới 15.8 mới có hiệu lực, nên từ ngày mai 1.7 đến 15.8 vẫn áp dụng theo Nghị định 168

ẢNH: T.N

Tuy nhiên, tại khoản 3 điều 7 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự năm 2025 điều chỉnh hiệu lực từ 1.7.2026, nên quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm trên chưa có hiệu lực thi hành.

Tới ngày 26.6, Chính phủ ban hành Nghị định số 238 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168. Nghị định 238 có hiệu lực từ 15.8 quy định rõ, hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên xe ô tô mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách) bị phạt cảnh cáo.

Hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế) bị bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Do Nghị định 238 có hiệu lực từ 15.8, nên từ ngày mai 1.7 đến 14.8 vẫn thực hiện theo quy định tại Nghị định 168.

Cục CSGT cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc đẩy mạnh tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành quy định của pháp luật về sử dụng thiết bị an toàn khi chở trẻ em trên xe ô tô.

Đồng thời, tuyên truyền để người dân nhận biết, sử dụng những sản phẩm thiết bị an toàn cho trẻ em đạt chuẩn và đã được chứng nhận sự phù hợp theo QCVN 123:2024/BGTVT. Tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với các hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông.

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