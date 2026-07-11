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Thời sự

Tìm thấy thêm 20 hài cốt liệt sĩ, phát hiện 1 mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng

Thúy Liễu
Thúy Liễu
Trong ngày 11.7, lực lượng chức năng tìm thấy và quy tập thêm 20 hài cốt liệt sĩ cùng 7 bộ di vật, đồng thời phát hiện 1 mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng.

Chiều 11.7, Bộ Tư lệnh TP.HCM thông tin kết quả mới nhất về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 11.7, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và quy tập thêm 20 hài cốt liệt sĩ, 7 bộ di vật đi kèm.

Đáng chú ý, tại khu vực khai quật còn phát hiện 1 mộ tập thể.

Như vậy, đến cuối ngày 11.7, lực lượng chức năng đã tìm thấy, quy tập 49 hài cốt liệt sĩ và phát hiện 1 mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng.

Ngày 12.7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục mở rộng khu vực khai quật. Kết quả cất bốc trong ngày dự kiến được công bố sau 16 giờ.

Tìm thấy thêm 20 hài cốt liệt sĩ, phát hiện 1 mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng- Ảnh 1.

Tính đến ngày 11.7, đội quy tập đào tìm được 50 hài cốt liệt sĩ và phát hiện 1 mộ tập thể

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trước đó, báo cáo với đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trong buổi làm việc sáng 11.7, thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết quá trình khai quật cho thấy hài cốt được chôn thành hai lớp. Tại lớp thứ nhất, phần lớn di vật bước đầu được nhận định là của các đơn vị Quân giải phóng tham gia chiến đấu trong đợt 1 cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.

Ở lớp thứ hai, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện nhiều di vật. Qua nghiên cứu tài liệu lịch sử, bước đầu nhận định đây có thể là hài cốt của các chiến sĩ tham gia tiến công những mục tiêu trọng yếu tại Sài Gòn trong Tết Mậu Thân 1968.

Động viên cán bộ, chiến sĩ các đội K thuộc Quân khu 7 đang trực tiếp làm nhiệm vụ, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị.

Theo đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là lực lượng nòng cốt, chuyên trách thực hiện nhiệm vụ. Chặng đường phía trước còn dài, công việc tiếp tục chịu tác động của thời tiết, mưa gió và điều kiện làm việc kéo dài, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải nỗ lực, giữ gìn sức khỏe và phát huy kinh nghiệm.

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Đây vừa là lời động viên, vừa là sự nhắc nhở của đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đối với lực lượng đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Đại tướng nhấn mạnh các đội K là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, được Đảng, Nhà nước, nhân dân và đặc biệt là thân nhân liệt sĩ gửi gắm niềm tin.

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