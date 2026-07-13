Gia đình nhận thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đến công viên Lê Thị Riêng thắp nhang

Từ khi biết cơ quan chức năng phát hiện di vật mang tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên trong quá trình quy tập hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng, gia đình ông Huỳnh Văn Mười và ông Huỳnh Văn Nhỏ luôn mong ngóng kết quả xác minh ADN.



Sáng 13.7, các thành viên trong gia đình đã đưa bà Nguyễn Thị Lệ, "người thương" của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đến khu vực tìm kiếm, thắp nén nhang cho những hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 được quy tập những ngày gần đây.

Bà Nguyễn Thị Lệ thắp nén nhang nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: THÚY LIỄU

Các anh em trong gia đình ông Huỳnh Văn Nhỏ thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ ẢNH: THÚY LIỄU

Ông Huỳnh Văn Nhỏ cho biết sau khi nghe thông tin từ báo chí, cả gia đình vui mừng nhưng cũng thấp thỏm chờ đợi từng ngày.

Ánh mắt ngóng trông của bà Lệ ẢNH: THÚY LIỄU

"Biết anh mình có thể nằm ở đây, gia đình mừng lắm. Chúng tôi đang từng ngày mong chờ kết quả xét nghiệm ADN của cơ quan chức năng. Nếu đúng là anh Quên thì sẽ đưa anh về quê hương Tân Trụ", ông Nhỏ chia sẻ.

Bà Lệ xúc động sau khi dâng hương ẢNH: THÚY LIỄU

Trước đó, chiều 6.7, thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cùng đoàn công tác đã đến nhà ông Huỳnh Văn Mười tại xã Vàm Cỏ để xác minh thông tin liên quan đến liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Quá trình đối chiếu hồ sơ cho thấy giấy báo tử gia đình nhận được ghi tên liệt sĩ là Huỳnh Văn Quyên, hy sinh ngày 2.3.1968, trong khi bằng Tổ quốc ghi công lại ghi tên Huỳnh Văn Quên. Do có sự khác biệt về tên, cơ quan chức năng tiếp tục xác minh và giám định ADN để có kết luận chính xác.

Sáng 7.7, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN của ông Huỳnh Văn Mười và ông Huỳnh Văn Nhỏ. Hai ông là em ruột của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thăm hỏi bà Lệ ẢNH: THÚY LIỄU

Việc lấy mẫu được ưu tiên thực hiện sớm hơn kế hoạch nhằm phục vụ công tác giám định, đối chiếu với mẫu sinh phẩm của hài cốt được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng.

Ngày 11.7, báo cáo với đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã được thu thập, dự kiến khoảng 3 tuần sẽ có kết quả đối chiếu.

Gia đình rất mong sớm có kết quả xét nghiệm ADN, nếu đúng là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên thì đưa anh về quê hương ẢNH: THÚY LIỄU

Thông tin về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được phát hiện từ một tờ giấy nhỏ nằm trong số di vật đi kèm hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng. Trên giấy còn đọc được tên "Huỳnh Văn Quên", chức vụ tiểu đội phó và ký hiệu đơn vị 962.

Qua giải mã, đơn vị 962 được xác định là Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 Long An. Cơ quan chức năng bước đầu xác định liệt sĩ Huỳnh Văn Quên hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Tuy nhiên, việc xác nhận chính xác danh tính hài cốt vẫn phải chờ kết quả giám định ADN.